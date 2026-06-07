HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     Flash Electoral Ipsos EN VIVO: resultados a boca de urna de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez     
EN VIVO

ELECCIONES PERÚ 2026 EN VIVO: KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ | SEGUNDA VUELTA | MINUTO A MINUTO

Espectáculos

¡Como una diva! Shirley Arica salió de ‘La granja VIP Perú’ solo a votar y sus fans la llenaron de regalos y abrazos

Con pancartas y sombreros rosados, los seguidores de Shirley Arica la apoyaron en su centro de votación, donde recibió regalos. Además, se encontró con el actor argentino Pablo Heredia, quien le robó un beso.


Shirley Arica, finalista de 'La granja VIP Perú', emocionó a sus fans al salir a votar en la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio.
Shirley Arica, finalista de 'La granja VIP Perú', emocionó a sus fans al salir a votar en la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio. | Foto: captura Youtube
Escuchar
Resumen
Compartir

Este domingo 7 de junio se realizó la segunda vuelta electoral en nuestro país y los finalistas de 'La granja VIP Perú' pudieron salir del encierro para emitir su voto. Una de las que más gente reunió en los exteriores de su centro de votación fue Shirley Arica, quien, además de ver a su hija, a su madre y a su mejor amigo, logró reencontrarse con el actor argentino Pablo Heredia.

A través del 24/7 de 'La granja VIP Perú', se pudo ver que el fandom de Shirley Arica estuvo muy bien organizado, ya que sus seguidores llegaron con pancartas y sombreros rosados. Asimismo, la 'Chica realidad' recibió peluches, flores, entre otros regalos.

PUEDES VER: Pamela López se justifica tras acusaciones de agresión contra Paul Michael en ‘La granja VIP Perú’: “Tuve un ataque de ansiedad”

lr.pe

Shirley Arica se quiebra al ver a su familia y fans

Al bajar del carro que trasladó a Shirley Arica, Mónica Torres y 'Cri Cri', la única integrante de las 'Víboras' que sigue en competencia se emocionó al volver a ver a su madre y a su hija, quienes le dijeron que la amaban mucho y que ella iba a ganar la primera temporada de 'La granja VIP Perú' y los respectivos S/100.000 de premio. “Tú eres fuerte, nunca lo olvides”, expresó la señora.

Sin embargo, cuando vio la cantidad de personas que fueron a verla a su centro de votación, Shirley Arica rompió en llanto. “Ay, las amo”, dijo con mucha efusividad antes de sufragar. “Nosotros sí existimos, no somos bots”, gritaron los fans de la peruana, dejando entrever que, para otros concursantes, se compran votos.

Minutos después, la modelo salió del local y sus fans la llenaron de regalos. En medio del tumulto, apareció Pablo Heredia, quien le robó un beso. Solo pudieron verse unos segundos debido a que el personal de seguridad de Arica no permitió que hubiera mayor contacto.

Antes de volver a la van, la popular 'Indomable' terminó en el piso debido a la euforia de sus fans. Ya dentro del carro, la modelo agradeció a las personas que fueron a verla. “Gracias, las amo. Gracias por el apoyo. Ya escuché todo lo que me han dicho. De verdad, no me esperaba ver tanta gente y todo el cariño que he recibido el día de hoy. Les mando un beso enorme y gracias por estar siempre conmigo”, concluyó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Expareja de Paul Michael lo defiende y revela que descubrió a Pamela López gritándole a su menor hija: "Yo tengo pruebas"

Expareja de Paul Michael lo defiende y revela que descubrió a Pamela López gritándole a su menor hija: "Yo tengo pruebas"

LEER MÁS
Diego Chávarri sorprende al confesar si le gusta Gabriela Herrera tras ser eliminado de 'La Granja VIP Perú': "Tuve más afinidad..."

Diego Chávarri sorprende al confesar si le gusta Gabriela Herrera tras ser eliminado de 'La Granja VIP Perú': "Tuve más afinidad..."

LEER MÁS
Pamela López se justifica tras acusaciones de agresión contra Paul Michael en ‘La granja VIP Perú’: “Tuve un ataque de ansiedad”

Pamela López se justifica tras acusaciones de agresión contra Paul Michael en ‘La granja VIP Perú’: “Tuve un ataque de ansiedad”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Kyara Villanella impacta al presentar por primera vez a su novio en plena transmisión con Keiko Fujimori: "¿Te va a dar un ataque de pánico?"

Kyara Villanella impacta al presentar por primera vez a su novio en plena transmisión con Keiko Fujimori: "¿Te va a dar un ataque de pánico?"

LEER MÁS
Mujer le hace atrevida declaración a Federico Salazar y provoca inesperada reacción en Verónica Linares: "Siempre lo he amado"

Mujer le hace atrevida declaración a Federico Salazar y provoca inesperada reacción en Verónica Linares: "Siempre lo he amado"

LEER MÁS
Capturan al padre de Milenka Nolasco tras ser acusado de agredir bruscamente a mujer de avanzada edad: "Me patearon sin compasión"

Capturan al padre de Milenka Nolasco tras ser acusado de agredir bruscamente a mujer de avanzada edad: "Me patearon sin compasión"

LEER MÁS
Gunter Rave come ceviche carretillero en plenas elecciones 2026 y tiene inesperada reacción en vivo: "Se puso rojo"

Gunter Rave come ceviche carretillero en plenas elecciones 2026 y tiene inesperada reacción en vivo: "Se puso rojo"

LEER MÁS
Alejandra Baigorria estalla contra personas que votarán a favor de Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "Por favor, abran los ojos"

Alejandra Baigorria estalla contra personas que votarán a favor de Roberto Sánchez en la segunda vuelta: "Por favor, abran los ojos"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025