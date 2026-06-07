Shirley Arica, finalista de 'La granja VIP Perú', emocionó a sus fans al salir a votar en la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio. | Foto: captura Youtube

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Este domingo 7 de junio se realizó la segunda vuelta electoral en nuestro país y los finalistas de 'La granja VIP Perú' pudieron salir del encierro para emitir su voto. Una de las que más gente reunió en los exteriores de su centro de votación fue Shirley Arica, quien, además de ver a su hija, a su madre y a su mejor amigo, logró reencontrarse con el actor argentino Pablo Heredia.

A través del 24/7 de 'La granja VIP Perú', se pudo ver que el fandom de Shirley Arica estuvo muy bien organizado, ya que sus seguidores llegaron con pancartas y sombreros rosados. Asimismo, la 'Chica realidad' recibió peluches, flores, entre otros regalos.

Shirley Arica se quiebra al ver a su familia y fans

Al bajar del carro que trasladó a Shirley Arica, Mónica Torres y 'Cri Cri', la única integrante de las 'Víboras' que sigue en competencia se emocionó al volver a ver a su madre y a su hija, quienes le dijeron que la amaban mucho y que ella iba a ganar la primera temporada de 'La granja VIP Perú' y los respectivos S/100.000 de premio. “Tú eres fuerte, nunca lo olvides”, expresó la señora.

Sin embargo, cuando vio la cantidad de personas que fueron a verla a su centro de votación, Shirley Arica rompió en llanto. “Ay, las amo”, dijo con mucha efusividad antes de sufragar. “Nosotros sí existimos, no somos bots”, gritaron los fans de la peruana, dejando entrever que, para otros concursantes, se compran votos.

Minutos después, la modelo salió del local y sus fans la llenaron de regalos. En medio del tumulto, apareció Pablo Heredia, quien le robó un beso. Solo pudieron verse unos segundos debido a que el personal de seguridad de Arica no permitió que hubiera mayor contacto.

Antes de volver a la van, la popular 'Indomable' terminó en el piso debido a la euforia de sus fans. Ya dentro del carro, la modelo agradeció a las personas que fueron a verla. “Gracias, las amo. Gracias por el apoyo. Ya escuché todo lo que me han dicho. De verdad, no me esperaba ver tanta gente y todo el cariño que he recibido el día de hoy. Les mando un beso enorme y gracias por estar siempre conmigo”, concluyó.