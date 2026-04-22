La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el inculpado se encontraba en situación irregular en el país. Foto: AFP.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el inculpado se encontraba en situación irregular en el país. Foto: AFP.

Brayan Ferney Cruz Castillo, acusado de ser uno de los responsables del magnicidio del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, fue arrestado en la Ciudad de Buenos Aires. La detención fue posible gracias a un operativo conjunto entre las autoridades locales y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), que permitió localizar al prófugo en territorio porteño.

El imputado, quien estaba prófugo desde el ataque ocurrido en junio de 2025, contaba con un pedido de captura global y una notificación roja de Interpol. A partir de información enviada por los mandos colombianos, la Unidad Fiscal de la provincia de Corrientes, en Argentina, había iniciado una investigación en marzo de este año.

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La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el inculpado se encontraba en situación irregular en el país, con una orden de expulsión vigente por un caso de robo anterior.

¿Cómo se dio la detención?

Cruz Castillo fue citado por un juicio abreviado en la capital sudamericana por robo, para luego terminar arrestado en los tribunales porteños, donde se le imputó también su participación en el asesinato del senador. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 ahora tendrá que gestionar el proceso de extradición a Colombia para que enfrente los cargos en su nación.

El Clarín reveló que la acción fue llevada adelante por unidades especializadas en crimen organizado, con intervención de la Justicia federal y en coordinación con autoridades de Bogotá. Las pesquisas estuvieron a cargo de la Fiscal General de Corrientes, Tamara Pourcel, acompañada por el Fiscal Auxiliar Juan Martín Mariño Fages.

Además, se indicó que fue la Fiscalía de Corrientes quien informó a sus pares de la Justicia porteña que el denunciado era buscado en Colombia.

Las acusaciones en contra

Según los testimonios y pruebas obtenidas durante la investigación, Cruz Castillo estaba al frente de la logística del operativo, que incluyó el transporte del arma utilizada en el ataque. Los responsables colombianos destacaron el análisis de mensajes de WhatsApp entre él y otros involucrados como cruciales para desentrañar su papel en el atentado.

En estas conversaciones, se revelaron detalles sobre la ruta de escape de los implicados tras el crimen, así como el plan para alojarse en un hotel en el municipio de Florencia (Caquetá) mientras esperaban ser recogidos.

Asimismo, la relación del acusado con Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela, una joven modelo webcam encargada de transportar el arma hasta el lugar del ataque, fue determinante para identificar su participación. A pesar de que su nombre era desconocido hasta ese momento, los funcionarios lograron rastrear su involucramiento gracias a las investigaciones.

Uno de los elementos clave para esclarecer el caso fue la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, quien admitió ser el intermediario entre la facción disidente de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia, y los autores del homicidio. En su confesión, sostuvo que el grupo terrorista consideraba al senador un "objetivo de alto valor".