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Onelia Molina contará su verdad a Maju Mantilla tras infidelidad de Mario Irivarren: “Me he sentido muy triste y muy defraudada”

En el pódcast ‘La sustancia’, Onelia Molina revelará cómo se sintió tras su separación y los errores que ha reconocido en su romance. Además, asegura que ha decidido no permitir relaciones que no cumplan con sus expectativas.

Maju Mantilla regresa a la pantalla este lunes 13 de abril con una íntima entrevista a Onelia Molina. Foto: captura Youtube
Maju Mantilla regresa a la pantalla este lunes 13 de abril con una íntima entrevista a Onelia Molina. Foto: captura Youtube | Foto: captura Youtube

Maju Mantilla regresa a los espectáculos este lunes 13 de abril y lo hará con una íntima entrevista a Onelia Molina, quien abrirá su corazón con la exreina de belleza y hablará de cómo enfrentó su ruptura con Mario Irivarren, quien le fue infiel durante su viaje en Argentina. Además, la participante de ‘Esto es guerra’ manifestó lo que espera de una pareja ideal.

El último sábado 12 de abril, el pódcast ‘La sustancia’ compartió un avance de lo que será el regreso de Maju Mantilla a las pantallas, luego de haberse ido de Latina en medio de acusaciones de infidelidad con su entonces productor. Y para este estreno, no tuvieron mejor idea que invitar a Onelia Molina.

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Onelia Molina dará detalles de su ruptura con Maju Mantilla

En el avance de ‘La sustancia de Maju’, la participante de ‘Esto es guerra’ cuenta cómo se sintió después de haber pasado por un momento difícil en su vida. Al parecer, se refiere a la infidelidad de Mario Irivarren. “Sí hubo momentos en los que me he sentido muy triste y muy defraudada”, se le escucha decir a Onelia.

Asimismo, Onelia Molina comparte parte de una conversación que habría tenido con su expareja. “Si tú no estás a mi altura y si no estás dispuesto a dar lo que yo también estoy dispuesta a dar por ti, simplemente ya no estás en mi vida”, agrega con un tono calmado.

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Onelia Molina asegura que ahora le va mejor

A partir de las 7.30 p. m. de este lunes 13 de abril, los cibernautas podrán ver las confesiones de Molina, quien reconoce algunos errores en su relación. “Me he equivocado, he perdonado; pero gracias a eso, el día de hoy es una Onelia que dice ‘ya no más’”, expresó ante Maju Mantilla en el pódcast, donde se puede apreciar que la chica reality se emociona casi hasta las lágrimas.

Como se recuerda, Onelia Molina ya había perdonado a Mario Irivarren cuando se filtraron las imágenes donde él expresa su intención de buscar a Vania Bludau para poder aclarar ciertas cosas. Aunque la odontóloga lo terminó y lanzó su comunicado, semanas después lo terminó perdonando.

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