Jorge Luna celebra este logro en redes sociales, señalando que este reconocimiento valida el modelo empresarial basado en contenido y comunidad, inspirando a futuros emprendedores. | Foto: difusión

Jorge Luna celebra este logro en redes sociales, señalando que este reconocimiento valida el modelo empresarial basado en contenido y comunidad, inspirando a futuros emprendedores. | Foto: difusión

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Lo que empezó como una propuesta innovadora dentro del entorno digital peruano acaba de alcanzar un hito para la industria del marketing y los negocios. 'No Hay Sin Suerte', la plataforma de beneficios y suscripciones impulsada por Jorge Luna, obtuvo un Effie Plata en los Effie Awards Perú 2026, con lo que se convirtió en el primer emprendimiento creado y desarrollado por un creador de contenido en recibir un galardón Effie en el país.

En los últimos años, la plataforma se ha consolidado como una de las membresías más importantes del Perú gracias a una estrategia de crecimiento diferente de la tradicional. En vez de apoyarse principalmente en grandes campañas publicitarias, la marca encontró en el entretenimiento, el humor y la cercanía con sus seguidores los pilares de su expansión.

Jorge Luna feliz por el éxito de 'No Hay Sin Suerte'

A través de sus redes sociales, Jorge Luna expresó su felicidad por el logro de 'No Hay Sin Suerte' en los Effie Awards, reconocidos internacionalmente como uno de los máximos referentes en marketing y comunicación, ya que premian estrategias capaces de traducir ideas creativas en resultados concretos de negocio.

'No Hay Sin Suerte', la plataforma de beneficios impulsada por Jorge Luna, logra el Effie Plata en los Effie Awards Perú 2026, marcando un hito en el marketing digital peruano.

“Hicimos historia otra vez. ‘No Hay Sin Suerte’ se convierte en el primer negocio de un creador de plataforma digital en ganar un Effie Perú, un reconocimiento que premia la efectividad en marketing. Estamos en la cima”, expresó el compañero de Ricardo Mendoza en su Instagram.

Para Jorge Luna, el reconocimiento obtenido por 'No Hay Sin Suerte' representa la validación de un modelo empresarial basado en el contenido, la construcción de comunidad y una conexión auténtica con su audiencia. Asimismo, el premio establece un precedente para una nueva generación de creadores y emprendedores que buscan desarrollar negocios sostenibles a partir de comunidades digitales.

Cabe indicar que la campaña galardonada destacó por la creación de contenidos con fuerte relevancia cultural, inspirados en personajes, relatos y referencias profundamente arraigados en el imaginario colectivo peruano. Esta estrategia impulsó altos niveles de conversación, reconocimiento y afinidad con la marca, fortaleciendo una comunidad que actualmente reúne a cientos de miles de personas en todo el país.

A ello se sumaron activaciones presenciales, experiencias exclusivas e intervenciones urbanas que reforzaron el vínculo emocional con los suscriptores, convirtiendo a la audiencia en una comunidad participativa y comprometida.