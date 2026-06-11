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Diego Chávarri anuncia el final definitivo de su relación con Thalía Bentin tras coqueteos con Gabriela Herrera: "Después de un tiempo de reflexión"

¡No va más! Tras poco más de un año juntos, Diego Chávarri publicó un escueto comunicado en el que anunció que su relación con Thalía Bentín terminó. Esto se produce luego de declarar en un episodio de 'La granja VIP' que le gustaba Gabriela Herrera.

Diego Chávarri confesó que le gustaba Gabriela Herrera en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Diego Chávarri confesó que le gustaba Gabriela Herrera en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Mediante un comunicado publicado en la madrugada del jueves 11 de junio, Diego Chávarri reveló que su relación con Thalía Bentín se terminó de manera definitiva. El exfutbolista de Sporting Cristal enfrentaba diversos cuestionamientos por sus actitudes mostradas en 'La granja VIP', reality en el que se le vio muy cercano a Gabriela Herrera, lo que aumentó los rumores de un posible romance entre ambos.

Cabe destacar que el amorío entre el exintegrante del programa de Panamericana Televisión y la joven comenzó el 2025 y hace unos meses enfrentaron un serio problema por los coqueteos del ‘Diablito’ con la bailarina y exparticipante de ‘Combate’. “Lo que ha hecho Diego es burlarse de mí, de nuestra relación…”, expresó Bentín en su momento.

Comunicado de Diego Chávarri.

Comunicado de Diego Chávarri.

PUEDES VER: Diego Chávarri sorprende al confesar si le gusta Gabriela Herrera tras ser eliminado de 'La Granja VIP Perú': "Tuve más afinidad..."

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Relación de Diego Chávarri y Thalía Bentín no va más

Tras varios meses de rumores sobre su cercanía con Gabriela Herrera en el reality 'La granja VIP' y luego de enfrentar cuestionamientos por sus actitudes, Diego Chávarri decidió terminar su romance con Thalía Bentín de manera definitiva.

"Después de un tiempo de reflexión, hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una decisión tomada de manera madura y consciente, pensando en lo que consideramos mejor para cada uno en esta nueva etapa de nuestras vidas", expresó.

A pesar de los conflictos y los momentos complicados que vivieron, Chávarri quiso reconocer lo positivo de su relación y los aprendizajes compartidos durante el tiempo que estuvieron juntos.

"Quiero expresar mi agradecimiento por los momentos, aprendizajes y experiencias compartidas durante el tiempo que estuvimos juntos. Le deseo sinceramente lo mejor en todos sus proyectos y metas futuras", señaló el exfutbolista.

PUEDES VER: Diego Chávarri es eliminado de 'La granja VIP Perú' y se despide a un paso de la final

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Diego Chávarri asegura que no hablará sobre su ruptura

El exchico reality también indicó que no desea brindar declaraciones sobre el fin de su romance. Además, pidió a sus seguidores y a los medios no hacerle cuestionamientos al respecto.

“Por respeto a ambos y a nuestras familias, no brindaré mayores detalles sobre esta decisión. Agradezco de antemano la comprensión, el cariño y el respeto hacia nuestra privacidad”, sentenció Diego Chávarri.

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