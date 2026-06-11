Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO

Los partidos del Mundial 2026 se jugarán entre los meses de junio y julio. Foto: FIFA

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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? Hoy jueves 11 de junio de 2026, continúa la jornada deportiva con duelos de selecciones que lograron clasificar al torneo más importante de fútbol. Podrás ver las transmisiones por las señales de canales como América TV, DirecTV o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

El primer partido de la Copa del Mundo tendrá como protagonistas a la anfitriona México y Sudáfrica; ambos equipos vuelven a enfrentarse en la máxima justa del fútbol después de 16 años. Por otra parte, Corea del Sur cerrará la primera fecha del grupo A ante Chequia.

Partidos del Mundial 2026 HOY