Son del Duke volvió a captar la atención del público tras uno de sus más recientes conciertos, donde Nickol Sinchi fue presentada como la nueva ‘chica rap’. La aparición de la cantante marcó un momento clave en el espectáculo y no pasó desapercibida entre los asistentes ni en redes sociales.

La puesta en escena generó sorpresa y entusiasmo, ya que el reconocimiento dentro de la orquesta tiene un peso especial. Desde su anuncio, la reacción del público reflejó expectativa y debate, especialmente por el historial de figuras que ocuparon ese lugar en el pasado.

Nickol Sinchi se convierte en la nueva ‘chica rap’ de Son del Duke

El título de ‘chica rap’ ha tenido distintas representantes a lo largo del tiempo. En un inicio fue asumido por Cielo Fernández durante su etapa en Son del Duke, luego pasó a Ale Seijas y posteriormente a Thamara Gómez. Cada una dejó una huella particular dentro de la agrupación.

En esta ocasión, Nickol Sinchi fue presentada como la nueva figura en un concierto reciente, decisión que generó comentarios inmediatos entre seguidores. Muchos usuarios celebraron el cambio y destacaron su desempeño, mientras otros compararon su participación con etapas anteriores del grupo.

El video viral de Nickol Sinchi que desató comentarios en redes sociales

Un clip difundido en TikTok mostró uno de los momentos más comentados de la noche. En las imágenes se observa a la cantante arrodillarse sobre el escenario y verter cerveza sobre su cabeza, acción que provocó risas entre sus compañeros y una fuerte respuesta del público.

Las reacciones no tardaron en llegar. Frases como “Mi Nicky, tu Nicky, nuestra Nicky”, “Se le ve feliz a Nicol en Son del Duke”, “Ni en Corazón Serrano era así”, “Al fin, la chica rap superó a Cielo” y “Superó a todas” se multiplicaron en los comentarios, consolidando el impacto de su presentación.

Nickol Sinchi aclara polémica con Edwin Guerrero y Corazón Serrano

Días antes del concierto, Nickol Sinchi salió al frente para responder a declaraciones de Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano. El productor había señalado que Son del Duke interpretaba canciones del repertorio de la orquesta piurana.

Durante una transmisión en vivo por TikTok, la cantante negó esa versión y fue clara al respecto. “No canto ninguna canción de Corazón Serrano en Son del Duke. Yo tengo las canciones de Son del Duke. Bueno, ‘Tú no me valoraste’, que es un tema inédito, y me han dado la oportunidad de interpretar otras canciones que no son de Corazón Serrano”, afirmó.