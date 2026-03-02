Estrella Torres dice adiós a Son del Duke en emotiva despedida con sus compañeras: "Los voy a extrañar"

Estrella Torres se despidió públicamente de Son del Duke tras cuatro meses como integrante, protagonizando un momento especial durante su última presentación con la agrupación. En sus redes sociales, la cantante de 28 años expresó su sentir con un mensaje directo a sus compañeros y al público: “Los voy a extrañar como no tienen idea”.

La salida de la cantante peruana se dio en medio de aplausos, abrazos y palabras de reconocimiento. El animador del grupo, José Niñope, destacó su desempeño y dedicación frente al público: “Te queremos mucho, te vamos a extrañar. Diste todo de ti en este grupo y eres la mejor. Tremenda cantante, destacas por tu talento y profesionalismo”.

Estrella Torres deja Son del Duke y se despie de sus compañeras en concierto

El último show de Estrella Torres con la orquesta se realizó durante un evento en Plaza Norte, donde compartió escenario con sus compañeras Thamara Gómez y Nicole Sinchi, ambas exintegrantes de Corazón Serrano. El momento fue especialmente emotivo cuando todas se abrazaron frente al público; incluso Gómez se quebró y tuvo que secarse las lágrimas tras despedirse de su colega.

Aunque la cumbiambera no detalló públicamente los motivos de su salida, en sus redes sociales comentó que se encontraba delicada de salud debido a problemas en la garganta. En videos compartidos por ella misma, también mostró fragmentos de su última interpretación, acompañados de mensajes de despedida para sus seguidores y compañeros.

La evocalista de Corazón Serrano había ingresado a la agrupación el 2 de noviembre de 2025, por lo que su permanencia fue breve. Sin embargo, durante ese tiempo, participó en presentaciones y actividades musicales que reforzaron su presencia dentro del circuito de cumbia, género en el que ha desarrollado gran parte de su carrera artística.

Estrella Torres reveló cómo renunció a Corazón Serrano

En una entrevista en el pódcast de Chucho Valderrama, la cantante también habló sobre su salida de Corazón Serrano. Según contó, en su momento se difundió que ella había decidido renunciar por voluntad propia, pero aseguró que esa versión no era cierta. De acuerdo con su testimonio, uno de sus jefes, Lorenzo Guerrero, se molestó con ella mientras negociaban un aumento salarial que le habían prometido.

Estrella Torres fue obligada a enviar su carta de renuncia. “Era mucha la insistencia de mandar mi carta de renuncia, que yo me sentí mal, pues yo no quería irme del grupo”, explicó. La intérprete añadió que posteriormente se difundió un comunicado afirmando que ella había renunciado voluntariamente, lo que —según afirma— generó rumores y versiones falsas sobre su salida.