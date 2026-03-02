HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: ¿Por qué Adrián Villar huyó? | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Estrella Torres dice adiós a Son del Duke en emotiva despedida con sus compañeras: "Los voy a extrañar"

La cantante peruana dejó Son del Duke tras cuatro meses en la agrupación de cumba, en medio de un emotivo momento junto con sus compañeras como Thamara Gómez y Nickol Sinchi.

Estrellas Torres dejó el grupo So del Duke. Foto: composición LR/TikTok
Estrellas Torres dejó el grupo So del Duke. Foto: composición LR/TikTok

Estrella Torres se despidió públicamente de Son del Duke tras cuatro meses como integrante, protagonizando un momento especial durante su última presentación con la agrupación. En sus redes sociales, la cantante de 28 años expresó su sentir con un mensaje directo a sus compañeros y al público: “Los voy a extrañar como no tienen idea”.

La salida de la cantante peruana se dio en medio de aplausos, abrazos y palabras de reconocimiento. El animador del grupo, José Niñope, destacó su desempeño y dedicación frente al público: “Te queremos mucho, te vamos a extrañar. Diste todo de ti en este grupo y eres la mejor. Tremenda cantante, destacas por tu talento y profesionalismo”.

PUEDES VER: Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

lr.pe

Estrella Torres deja Son del Duke y se despie de sus compañeras en concierto

El último show de Estrella Torres con la orquesta se realizó durante un evento en Plaza Norte, donde compartió escenario con sus compañeras Thamara Gómez y Nicole Sinchi, ambas exintegrantes de Corazón Serrano. El momento fue especialmente emotivo cuando todas se abrazaron frente al público; incluso Gómez se quebró y tuvo que secarse las lágrimas tras despedirse de su colega.

Aunque la cumbiambera no detalló públicamente los motivos de su salida, en sus redes sociales comentó que se encontraba delicada de salud debido a problemas en la garganta. En videos compartidos por ella misma, también mostró fragmentos de su última interpretación, acompañados de mensajes de despedida para sus seguidores y compañeros.

La evocalista de Corazón Serrano había ingresado a la agrupación el 2 de noviembre de 2025, por lo que su permanencia fue breve. Sin embargo, durante ese tiempo, participó en presentaciones y actividades musicales que reforzaron su presencia dentro del circuito de cumbia, género en el que ha desarrollado gran parte de su carrera artística.

PUEDES VER: Thamara Gómez revela el delicado motivo que la ausentó de los shows de Son del Duke: 'Les pido que oren'

lr.pe

Estrella Torres reveló cómo renunció a Corazón Serrano

En una entrevista en el pódcast de Chucho Valderrama, la cantante también habló sobre su salida de Corazón Serrano. Según contó, en su momento se difundió que ella había decidido renunciar por voluntad propia, pero aseguró que esa versión no era cierta. De acuerdo con su testimonio, uno de sus jefes, Lorenzo Guerrero, se molestó con ella mientras negociaban un aumento salarial que le habían prometido.

Estrella Torres fue obligada a enviar su carta de renuncia. “Era mucha la insistencia de mandar mi carta de renuncia, que yo me sentí mal, pues yo no quería irme del grupo”, explicó. La intérprete añadió que posteriormente se difundió un comunicado afirmando que ella había renunciado voluntariamente, lo que —según afirma— generó rumores y versiones falsas sobre su salida.

Notas relacionadas
Estrella Torres, excantante de Corazón Serrano, niega que su esposo haya agredido a fan que le regaló un peluche: “La seguridad lo empujó”

Estrella Torres, excantante de Corazón Serrano, niega que su esposo haya agredido a fan que le regaló un peluche: “La seguridad lo empujó”

LEER MÁS
Estrella Torres se pronuncia por primera vez sobre su ingreso a Son del Duke tras renuncias que remecieron al grupo: "Malos tratos no lo siento"

Estrella Torres se pronuncia por primera vez sobre su ingreso a Son del Duke tras renuncias que remecieron al grupo: "Malos tratos no lo siento"

LEER MÁS
Estrella Torres se une a Son del Duke luego de la salida de varios integrantes de la agrupación

Estrella Torres se une a Son del Duke luego de la salida de varios integrantes de la agrupación

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Francesca Montenegro se arrepiente de haberle dado acceso a su casa a Adrián Villar: "Ha sido el peor error de mi vida"

Francesca Montenegro se arrepiente de haberle dado acceso a su casa a Adrián Villar: "Ha sido el peor error de mi vida"

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

LEER MÁS
Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

Hijo mayor de María Pía Copello lanza su propia marca de ropa y sorprende con los precios de una prenda

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: nuevas ofensivas, imágenes y resumen del conflicto en Medio Oriente

Irán desafía a Trump y promete vengar muerte de Alí Jamenei: "Atacaremos con una fuerza que jamás han conocido"

Gas de Camisea suspende su transporte tras fuga y llamarada en Cusco

Espectáculos

Francesca Montenegro asegura que Adrián Villar le confesó que regresó en bicicleta al lugar donde atropelló a Lizeth Marzano

Magaly Medina cuestiona en vivo a su reportero por hacer comentario desatinado durante la marcha por Lizeth Marzano: “No están acostumbrados”

Francesca Montenegro se arrepiente de haberle dado acceso a su casa a Adrián Villar: "Ha sido el peor error de mi vida"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones CAL 2026: conoce los resultados de la votación y quiénes van a segunda vuelta

Junín: Sicario delata al autor intelectual del asesinato del alcalde Iroshi Ureta

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025