¿Le envió una indirecta? Nickol Sinchi, integrante de Son del Duke, salió al frente para desmentir las declaraciones de Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, quien aseguró que 'El orgullo leonardino' interpreta canciones del repertorio de la popular orquesta piurana. La cantante de cumbia aseguró categóricamente que, el catálogo musical que interpreta en los conciertos no incluye temas de Corazón Serrano.

Durante una transmisión en vivo por TikTok, Sinchi explicó que en Son del Duke interpreta temas distintos, así como composiciones originales, como el tema inédito ‘Tú no me valoraste’. “No canto ninguna canción de Corazón Serrano en Son del Duke. Yo tengo las canciones de Son del Duke. Bueno, ‘Tú no me valoraste’, que es un tema inédito, y me han dado la oportunidad de interpretar otras canciones que no son de Corazón Serrano”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

Nickol Sinchi responde tras comentarios de Edwin Guerrero

Aunque la postura inicial de Nickol Sinchi se alejaba de la polémica, durante el live algunos integrantes de Son del Duke comentaron en tono de broma que la cantante estaba pidiendo el ‘Mix Hasta la raíz’, tema que interpretaba cuando era parte de la delantera de Corazón Serrano. Acto seguido, la joven cantante entonó un breve fragmento de la canción, lo que desató miles de comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que, recientemente, Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, contó que durante un evento en Chiclayo escuchó a Son del Duke interpretar varias canciones que forman parte del repertorio de la agrupación piurana. Entre risas, Guerrero comentó que parecía un “homenaje” a su orquesta. Actualmente, Son del Duke está conformado por exintegrantes de Corazón Serrano como Thamara Gómez, Nickol Sinchi y Estrella Torres.

¿Quién es Nickol Sinchi?

Nickol Sinchi, de 26 años, es una cantante peruana de cumbia y actual integrante de Son del Duke. Alcanzó gran popularidad tras formar parte de Corazón Serrano entre 2014 y 2023, etapa en la que interpretó éxitos como ‘Malo muy malo’, ‘Olvídate de mí’, ‘Aún te sigo amando’ y ‘Vuelve’, además del recordado cover de ‘Hasta la raíz’, canción original de Natalia Lafourcade.

Tras casi diez años en la agrupación piurana, Sinchi inició una breve etapa como solista con Nickol Sinchi y Orquesta. Posteriormente, en noviembre de 2025, fue presentada oficialmente como nueva integrante de Son del Duke.