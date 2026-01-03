HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Nickol Sinchi, de Son del Duke, desmiente a Edwin Guerrero y asegura que no interpreta canciones de Corazón Serrano

Nickol Sinchi respondió a las declaraciones del líder de Corazón Serrano, quien afirmó que Son del Duke replica el repertorio musical de su agrupación. La cantante aseguró que 'El orgullo leonardino' maneja un playlist completamente diferente y propio.

Nickol Sinchi responde a Edwin Guerrero Foto: Composición LR
Nickol Sinchi responde a Edwin Guerrero Foto: Composición LR

¿Le envió una indirecta? Nickol Sinchi, integrante de Son del Duke, salió al frente para desmentir las declaraciones de Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, quien aseguró que 'El orgullo leonardino' interpreta canciones del repertorio de la popular orquesta piurana. La cantante de cumbia aseguró categóricamente que, el catálogo musical que interpreta en los conciertos no incluye temas de Corazón Serrano.

Durante una transmisión en vivo por TikTok, Sinchi explicó que en Son del Duke interpreta temas distintos, así como composiciones originales, como el tema inédito ‘Tú no me valoraste’. “No canto ninguna canción de Corazón Serrano en Son del Duke. Yo tengo las canciones de Son del Duke. Bueno, ‘Tú no me valoraste’, que es un tema inédito, y me han dado la oportunidad de interpretar otras canciones que no son de Corazón Serrano”, afirmó.

PUEDES VER: Nickol Sinchi es la nueva integrante de Son del Duke: agrupación confirmó su incorporación

lr.pe

Nickol Sinchi responde tras comentarios de Edwin Guerrero

Aunque la postura inicial de Nickol Sinchi se alejaba de la polémica, durante el live algunos integrantes de Son del Duke comentaron en tono de broma que la cantante estaba pidiendo el ‘Mix Hasta la raíz’, tema que interpretaba cuando era parte de la delantera de Corazón Serrano. Acto seguido, la joven cantante entonó un breve fragmento de la canción, lo que desató miles de comentarios en redes sociales.

Cabe recordar que, recientemente, Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, contó que durante un evento en Chiclayo escuchó a Son del Duke interpretar varias canciones que forman parte del repertorio de la agrupación piurana. Entre risas, Guerrero comentó que parecía un “homenaje” a su orquesta. Actualmente, Son del Duke está conformado por exintegrantes de Corazón Serrano como Thamara Gómez, Nickol Sinchi y Estrella Torres.

PUEDES VER: Nickol Sinchi sería la nueva integrante de Son del Duke y causa revuelo en 'Esta Noche' tras renuncia masiva de sus cantantes

lr.pe

¿Quién es Nickol Sinchi?

Nickol Sinchi, de 26 años, es una cantante peruana de cumbia y actual integrante de Son del Duke. Alcanzó gran popularidad tras formar parte de Corazón Serrano entre 2014 y 2023, etapa en la que interpretó éxitos como ‘Malo muy malo’, ‘Olvídate de mí’, ‘Aún te sigo amando’ y ‘Vuelve’, además del recordado cover de ‘Hasta la raíz’, canción original de Natalia Lafourcade.

Tras casi diez años en la agrupación piurana, Sinchi inició una breve etapa como solista con Nickol Sinchi y Orquesta. Posteriormente, en noviembre de 2025, fue presentada oficialmente como nueva integrante de Son del Duke.

