Lo que el sábado 18 de abril inició con un reencuentro con los fans en el Mall Aventura Santa Anita, terminó en una gresca en la vía pública. Tras darse un beso de telenovela ante el público, Mayra Goñi y el actor Rodrigo Brand continuaron con las muestras de afectos, que justamente fueron captados por las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand, los protagonistas de la telenovela 'Valentina valiente', fueron ampayados en un local de Miraflores. Al inicio, cuando se dieron cuenta de que estaban siendo grabados por los 'urracos', los actores se mostraron incómodos, pero mandaron saludos. Minutos después, el mexicano salió del establecimiento para encarar a los trabajadores de Magaly Medina.

Magaly Medina encara a Rodrigo Brand

El último lunes 20 de abril, 'Magaly TV, la firme' publicó imágenes de Rodrigo Brand y sus amigos, donde se les ve atacando a los investigadores y golpeando la cámara; lo que generó que Medina cuestionara duramente al galán de 'Valentina valiente' y compañía.

“Una actitud bastante salvaje la que tuvieron estos actorcitos desconocidos en nuestro medio. Nosotros no tenemos la culpa de que su novelita que han hecho no les funcione, nadie le pare bola, porque este es un NN para nosotros. Y andaba ahí con el familiar que estaba mucho más violento. Y todavía a atreverse a decir: ‘Oye, tus papás están orgullosos del trabajo que haces para vivir’. Bueno, habría que preguntarle si sus papás lo educaron a golpes para que lo hayan convertido en un hombre brutal, en un hombre beligerante, en un hombre que no sabe hablar”, dijo Magaly.

“No tienen por qué atacar a seres indefensos que no están preparados para una golpiza. No puedes hacer uso de tu poder, sintiéndote más que todos nosotros. No lo puedes hacer, sobre todo porque no era yo, no era un productor. Eran los investigadores de este programa que solo estaban haciendo su chamba nocturna, una chamba de amanecida que hacen todos los fines de semana y no para que unos borrachines, matones, patanes, los agredan”, añadió.

Magaly Medina llama la atención a Latina

Medina indicó que siendo extranjeros, deberían saber respetar a los peruanos. “A mí me parece detestable. Qué mal dejan al canal al que pertenecen, a la empresa que los ha traído, siendo unos soberanos desconocidos, porque estos dos no están en su chacra, en México, están en Perú. Es la primera vez que veo a este tipo besuqueando a la Yuru (Mayra Goñi)”, dijo.

Asimismo, la conductora de ATV espera que el canal tome cartas en el asunto. “Yo no sé qué tipo de sanciones en Latina tomen, pero me gustaría que a este le hagan pagar la cámara que rompió, porque es elemento de trabajo de mis investigadores y de este programa (...) Acá exigimos más respeto para nuestro trabajo. Cuidado, hoy en día hasta quienes contratamos trabajadores tenemos que ver con qué tipo de gente lidiamos, qué estabilidad mental tienen. Así que le recomiendo a Latina que se deshaga de este matón porque nada bueno les va a traer”, concluyó.