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El futuro de Aixa Vigil se encuentra marcado por una incógnita. La voleibolista de 24 años no desea continuar en la Universidad San Martín y ya tiene un acuerdo para reforzar a Universitario con miras a la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley; sin embargo, el traspaso todavía no logra concretarse debido a la afiliación que tiene la jugadora con el elenco santo.

Ante las recientes declaraciones de la puntera de la selección peruana y la postura de su representante, Yudy Balcazar, gerenta deportiva de la USMP, se pronunció sobre la situación de la voleibolista y su cláusula de salida.

¿Cuánto debe pagar Universitario para fichar a Aixa Vigil?

Al ser consultada sobre si la carta pase de Aixa Vigil tiene un valor de US$50.000, la dirigente de la Universidad San Martín ensayó una respuesta general. En ese sentido, remarcó que el monto debería ser mayor por el nivel que demuestra la jugadora.

“Ella lo vale y creo que es muy poco para ella. Es una jugadora de mucho nivel que cualquier equipo quisiera tenerla. Yo creo que vale más”, manifestó en diálogo con el programa 'Bloqueo y Punto'.

El conflicto entre Aixa Vigil y la Universidad San Martín

Yudy Balcazar fue clara al mencionar que la USMP indicó que Aixa Vigil debe resolver el problema que existe con su manager; además, sostuvo que ya le entregó una propuesta para concretar su desvinculación.

“Es un tema que ella lo tiene que solucionar. Su representante es quien generó todo este tema; por ende, lo debe resolver ella. Nosotros estamos tranquilos, incluso ya le hicimos una propuesta hace tiempo. Ella firmó con nosotros y, todos los involucrados en el voleibol, sabemos que cuando firmamos una carta de afiliación es por 2 años. Ese es nuestro documento federado que indica que una jugadora es nuestra por 2 años (…)”, explicó.

“No he puesto ningún plazo. Yo ya le di mi propuesta, le indiqué lo que tenía que decirle. Lo que me dijo ella es algo muy personal, no puedo decirlo. Ella lo que no quiere es problemas, como todos”, agregó sobre la conversación que sostuvo con la ex Alianza Lima.