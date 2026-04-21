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Espectáculos

Rodrigo Brand protagoniza tenso momento con reportero de ‘Magaly TV’ tras ser consultado por su vínculo con Mayra Goñi

La conductora difundió imágenes del actor mexicano, coprotagonista de la serie ‘Valentina Valiente’, agrediendo al equipo de Magaly TV, La Firme luego de ser abordado durante una salida con Mayra Goñi, con quien fue visto besándose.

El actor mexicano protagonizó tenso altercado con equipo de ‘Magaly TV’ tras ser consultado por Mayra Goñi. Foto: Composición LR/ATV
El actor mexicano protagonizó tenso altercado con equipo de ‘Magaly TV’ tras ser consultado por Mayra Goñi. Foto: Composición LR/ATV

El actor mexicano Rodrigo Brand, quien ahora es vinculado sentimentalmente con Mayra Goñi, se vio envuelto en un incidente con el equipo de Magaly TV, La Firme durante una salida nocturna que tuvo el fin de semana en el distrito de Miraflores. Las imágenes de lo ocurrido fueron difundidas en el programa, generando controversia por la reacción del también cantante.

Según se mostró en el informe, el altercado ocurrió luego de que un reportero intentara consultar al coprotagonista de la serie Valentina Valiente sobre su presunta relación con la influencer, con quien fue captado besándose durante la misma reunión. El momento escaló rápidamente y obligó la intervención de la Policía Nacional, que acudió al lugar para controlar la situación.

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Actor mexicano Rodrigo Brand protagoniza tenso altercado con equipo de 'Magaly TV, La Firme'

En la reciente emisión del programa, mostraron imágenes del incidente ocurrido la madrugada del domingo 19 de abril, luego de que Rodrigo Brand, Mayra Goñi y un grupo de amigos asistieran a una discoteca y posteriormente se trasladaran a un restaurante ubicado en la avenida Espinar.

De acuerdo con el material mostrado por Magaly Medina, el actor se percató de la presencia de las cámaras de la “Urraca” cuando se encontraba compartiendo con sus acompañantes. En un primer momento, la popular ‘Yuru’ y el mexicano pasaron y saludaron al equipo; sin embargo, minutos después, el actor salió del establecimiento y se acercó a uno de los reporteros para preguntarles por qué estaban grabando.

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En ese contexto, el reportero aprovechó el momento para consultar sobre su situación con la actriz peruana, lo que provocó una reacción violenta. Las imágenes mostraron al actor agrediendo al investigador, mientras algunos de sus acompañantes también intervinieron en el incidente. Durante el forcejeo, se registraron insultos, empujones y daños a la cámara del equipo, hecho que fue denunciado posteriormente por la propia conductora.

Mientras tanto, Mayra Goñi permaneció dentro del local y posteriormente se retiró del lugar por su cuenta.

Magaly se pronuncia tras altercado de Rodrigo Brand con su equipo: “Recomiendo a Latina que se deshaga de este matón”

Tras el incidente, Magaly Medina cuestionó la actitud del actor y sus acompañantes, y expresó su rechazo a cualquier tipo de agresión contra periodistas en el ejercicio de su labor. La conductora señaló que el equipo de su programa actuó de manera respetuosa al momento de abordar al artista.

Medina también afirmó que espera que se asuman responsabilidades por los daños ocasionados al equipo técnico y consideró que este tipo de comportamientos no deben tolerarse, independientemente de la trayectoria de los involucrados.

“El reportero fue muy diplomático a la hora de preguntar y no ofendió con sus preguntas. […] Eran cuatro. No puedes agarrar entre cuatro a una sola persona; eso es cobardía. No sé qué tipo de acciones tomen en Latina, pero me gustaría que a este le hagan pagar la cámara que rompió. Le recomiendo a Latina que se deshaga de este matón porque nada bueno les va a traer”, manifestó la conductora de espectáculos.

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