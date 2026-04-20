La organización oficial del Miss Grand International confirmó que Suheyn Cipriani será la encargada de portar la banda peruana en la nueva edición denominada 'All Stars'. El anuncio se dio a conocer a través de las plataformas digitales del concurso, generando una reacción inmediata entre los seguidores de la franquicia y la influencer.

Con la designación de la modelo de 29 años, Perú oficializa su participación en el formato especial del certamen dirigido por el tailandés Nawat Itsaragrisil. Cipriani asume la responsabilidad de representar al país en una competencia que promete reunir a figuras con trayectoria y experiencia previa en las pasarelas, marcando así su retorno oficial a los concursos de belleza internacional.

Anuncio del Miss Grand International. Foto: Instagram

Suheyn Cipriani representará al Perú en el MGI All Stars

A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram del certamen, la organización no solo confirmó el nombre de la representante peruana, sino que destacó las cualidades que llevaron a su elección. En el post, se resaltó su capacidad de oratoria y el magnetismo de Suheyn frente a las cámaras.

“Suheyn Cipriani es presentadora de televisión y conductora de podcasts de Perú, actualmente estudia Psicología. Tiene experiencia en certámenes de belleza nacionales e internacionales. […] Es conocida por su carisma, presencia ante la cámara y capacidad para conectar con el público a través de la oratoria y la narración de historias. Con una mentalidad disciplinada y decidida, continúa desarrollándose tanto académica como profesionalmente”, se lee en la publicación.

¿Quién es Suheyn Cipriani, la modelo que representará al Perú en el certamen de belleza?

Rashia Suheyn Cipriani Noriega nació en Lima en 1996 y comenzó su carrera en el modelaje a los 17 años, participando en el Elite Model Look Perú. En 2018, representó a Lima en el certamen Miss Perú, donde ganó el premio al mejor cuerpo y logró ubicarse en el Top 10. Un año después, en marzo de 2019, se coronó como Miss Eco Internacional en El Cairo, Egipto, convirtiéndose en la primera peruana en obtener ese título.

Sin embargo, en 2020 fue despojada de la corona tras quedar embarazada de su primer hijo antes de culminar su reinado, una decisión basada en las reglas restrictivas del certamen que prohíben la maternidad durante el título. Lejos de abandonar su carrera, en 2023 volvió a las pasarelas como madre y logró posicionarse como la primera finalista del Miss Perú. También ha incursionado en la conducción de televisión y la creación de contenido digital. Actualmente, combina su trabajo como modelo con su profesión de psicóloga y ha orientado su presencia pública hacia la defensa de causas sociales.