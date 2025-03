Actriz Patricia Alquinta asegura que Olga Zumarán la saludo y luego la agredió: “Yo no la conozco”

La recordada actriz cómica de ‘Risas y Salsa’ y ‘Risas de América’, Patricia Alquinta, reapareció para contar una desagradable anécdota que vivió con Olga Zumarán, la famosa ex Miss Perú y actriz de series peruanas como ‘Al Fondo Hay Sitio’, ‘Mil Oficios’ y ‘Así es la Vida’.

Alquinta, de 54 años y radicada desde hace años en Miami, Estados Unidos, estuvo en el programa ‘Entrometidos’ de Willax, conducido por Gian Piero Díaz, donde relató que Zumarán la saludó con un beso y, poco después, regresó para agredirla en la cabeza.

Patricia Alquinta relata cómo Olga Zumarán la agredió

La comediante Patricia Alquinta, conocida como ‘La Gata’, comenzó a relatar el grave altercado que vivió junto a Olga Zumarán, de 64 años, quien también ha sido jueza en varios certámenes de belleza en Perú.

“Me agredió una señora, que es una reina antigua. Yo estaba en una fiesta. Ella ha llegado, se me acerca y me da un beso y me dice: hola, y se va a la esquina. Luego regresa y me agarra de la nuca, me bajó la cabeza, me la subió y me dijo: no te tenía que saludar, y se fue”, expresó la humorista, totalmente incómoda por lo sucedido, sin revelar la fecha exacta del hecho.

Al inicio de su relato, Patricia Alquinta mantuvo en misterio la identidad de la persona involucrada en el altercado. Sin embargo, minutos después, rompió el silencio y reveló que se trataba de Olga Zumarán. “Todo el mundo dice que es una dama, para mí, está loca. Yo no la conozco”, sentenció sin rodeos.

¿Quién es la actriz peruana Patricia Alquinta?

Patricia Alquinta es una actriz y comediante peruana que dejó huella en la televisión peruana con su inigualable carisma y sentido del humor. Se convirtió en un rostro popular en los años 90 gracias a su participación en icónicos programas cómicos como ‘Risas y Salsa’ y ‘Risas de América’, donde conquistó al público con su estilo único.

Pero su talento no se limitó a la pantalla chica; también brilló en el teatro, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las figuras más queridas del entretenimiento peruano. Gracias a ello llevó su talento a la cadena Telemundo en donde trabajo al lado del famoso presentador 'Don Francisco.