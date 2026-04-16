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¿Quién es Luren Márquez, la flamante Miss Perú Universo 2026, y por qué no compitió por la corona con otras participantes?

Luren Márquez Canales fue coronada como Miss Perú Universo 2026 en un evento sin concurso ni jurado. Recibió el título de Karla Bacigalupo en el Gran Teatro del Callao, donde también estuvo la actual Miss Universo 2025.


La modelo, con amplio currículo en medios, representará a Perú en el certamen de Miss Universo 2026 que se celebrará en Puerto Rico. Fotos: Carlos Félix / URPI-LR
La modelo, con amplio currículo en medios, representará a Perú en el certamen de Miss Universo 2026 que se celebrará en Puerto Rico. Fotos: Carlos Félix / URPI-LR | Fotos: Carlos Félix / URPI-LR

Sin un concurso nacional, sin un jurado calificador y sin una gala final, la modelo Luren Márquez Canales fue coronada como la flamante Miss Perú Universo 2026, quien recibió el título de manos de Karla Bacigalupo, la reina peruana saliente. El evento se realizó en el Gran Teatro del Callao, el miércoles 15 de abril, y coincidió con la visita de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch.

De esta manera, Luren Márquez representará al Perú en el Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico y contará con la participación de reinas de belleza de todo el mundo. En la ceremonia de coronación, la joven estuvo acompañada también por la organizadora del evento, Jessica Newton, la Miss Perú Universo 2024, Tatiana Calmell del Solar, María José Unda, vicepresidenta de Relaciones Internacionales de Miss Universo y Cassandra Sánchez de Lamadrid.

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¿Quién es Luren Márquez, la modelo que representará a Perú en el Miss Universo?

Luren Márquez Canales es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y en Comunicación por la Florida International University (FIU), con especialización en Marketing Digital. Tiene 27 años y en diciembre llegará a los 28. Nació en Ica, pero profesionalmente se ha desarrollado en Estados Unidos.

Nuestra flamante representante de la belleza peruana cuenta con una amplia experiencia en medios de comunicación. Ha sido presentadora en la cadena internacional Telemundo y actualmente, se desempeña como una de las conductoras principales de Telemicro Internacional en Miami.

Bachiller en Administración y Comunicación, Luren fue segunda en el Miss Perú 2024. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Bachiller en Administración y Comunicación, Luren fue segunda en el Miss Perú 2024. Foto: Carlos Félix / URPI-LR

Asimismo, Luren Márquez defiende causas sociales y está enfocada en la difusión de la identidad peruana. Ha trabajado en estrecha colaboración con los consulados del Perú en Miami y Nueva York, así como con la Embajada del Perú en Washington D.C., liderando y apoyando iniciativas destinadas a fortalecer el vínculo cultural entre Perú y los Estados Unidos.

Márquez no es nueva en los certámenes de belleza. Participó en el Miss Perú Universo 2024, pero no logró la corona. Sin embargo, destacó entre otras por su carisma, belleza y buen nivel de oratoria. “Quiero inspirar a otras mujeres a luchar por sus objetivos. He puesto en pausa muchos proyectos para entregar todo por mi país y, si el público lo permite, aspirar a convertirme en la próxima representante del Miss Perú Universo”, declaró Luren ese mismo para La República.

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¿Por qué eligieron a Luren Márquez como Miss Perú Universo?

Este 2026, el Miss Perú Universo optó por no realizar un concurso nacional. Cuando sucede eso, los organizadores pueden designar a la primera finalista de la franquicia del año pasado. Es decir, el título podría haber sido para Maricielo Gamarra, la actual participante de ‘Esto es guerra’. Sin embargo, no fue así y hasta el momento se desconocen los motivos. Finalmente, Jessica Newton y compañía optaron por coronar a la peruana que quedó en segundo lugar en el 2024.

Como se recuerda, Luren Márquez, representante de las peruanas en Estados Unidos, quedó en segundo lugar en el Miss Perú 2024, concurso que finalmente coronó a Tatiana Calmell, de Talara.

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