La reconocida actriz Olga Zumarán compartió detalles inéditos sobre un episodio crucial en su vida personal: su primer embarazo a los 40 años. Lo que más llamó la atención fue que la noticia llegó apenas un mes después de haberse divorciado de su expareja. En una conversación con Karla Tarazona para el programa 'Mamá 24/7', la artista recordó el difícil momento que vivió al enterarse de que sería madre tras solo tres meses de relación con Bruno de Ayala.

"Me moría de miedo", confesó Zumarán, al recordar que tuvo que enfrentar a su familia con la noticia. Su padre, un militar de formación tradicional, fue quien más le preocupó. La actriz detalló que no pudo darle la noticia directamente, por lo que su hermana y su cuñado la acompañaron en la conversación. "Mi papá me dijo: '¿Cómo es posible?'". Luego hablamos y se tranquilizó", relató.

Un embarazo inesperado tras su divorcio para Olga Zumarán

Olga Zumarán recordó que su proceso de divorcio fue largo y complicado. Estuvo casada con un ciudadano dominicano y tuvo que realizar trámites en Estados Unidos, Perú y Santo Domingo para oficializar la separación. Cuando finalmente obtuvo el divorcio, un mes después descubrió que estaba embarazada. "Un mes tenía el divorcio con un dominicano, era todo un trámite porque me casé en Miami, lo registré en Lima y Santo Domingo. Fue bien raro, yo era bien dependiente", confesó.

A pesar del miedo inicial, encontró apoyo en Bruno de Ayala, quien estuvo a su lado durante el embarazo y el nacimiento de su hija. "Él no me dejó sola en ningún momento", afirmó. La actriz destacó que, aunque han tenido altibajos en su relación a lo largo de los años, siempre han mantenido un vínculo cercano por el bienestar de su hija.

Zumarán también habló sobre su actual relación con Bruno de Ayala, dejando en claro que, aunque ya no están juntos sentimentalmente, mantienen una amistad y una relación de respeto. "Nos separamos, volvimos, nos hemos vuelto a separar, pero nos llevamos muy bien. Él vive en su casa y yo en la mía, pero siempre estamos pendientes", explicó.