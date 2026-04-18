Partidos de hoy, sábado 18 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 18 de abril del 2026 continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Brasileirao, Liga 1) y Europa (Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Alianza Lima protagonizará el cotejo más atractivo de la jornada. Luego del triunfo de Los Chankas, los dirigidos por Pablo Guede necesitan un triunfo ante Cusco FC para igualar a los de Andahuaylas en la punta de la tabla de posiciones de la Liga 1.

Partidos de la Liga 1 HOY

FC Cajamarca vs ADT

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso

Hora: 5.30 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Lima vs Cusco FC

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de HOY en la Premier League

Newcastle United vs Bournemouth

Hora: 9.00 a. m.

Canal: Disney Plus

Tottenham vs Brighton

Hora: 11.30 a. m.

Chelsea vs Manchester United

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN, Disney Plus.

Partidos de HOY en la Liga Peruana de Vóley

Universitario vs Géminis (partido de ida por el tercer lugar)

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Latina TV.

Partidos de HOY en Brasileirao