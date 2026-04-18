Partidos de hoy, sábado 18 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Liga 1, Liga Peruana de Vóley y la Premier League de Inglaterra.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este sábado 18 de abril del 2026 continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Brasileirao, Liga 1) y Europa (Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Alianza Lima protagonizará el cotejo más atractivo de la jornada. Luego del triunfo de Los Chankas, los dirigidos por Pablo Guede necesitan un triunfo ante Cusco FC para igualar a los de Andahuaylas en la punta de la tabla de posiciones de la Liga 1.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- FC Cajamarca vs ADT
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Juan Pablo II vs Comerciantes Unidos
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Huancayo vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 5.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Lima vs Cusco FC
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de HOY en la Premier League
- Newcastle United vs Bournemouth
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Tottenham vs Brighton
- Hora: 11.30 a. m.
- Chelsea vs Manchester United
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN, Disney Plus.
Partidos de HOY en la Liga Peruana de Vóley
- Universitario vs Géminis (partido de ida por el tercer lugar)
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina TV.
Partidos de HOY en Brasileirao
- Vitoria vs Corinthians
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Fanatiz, Premiere
- Cruzeiro vs Gremio
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: Fanatiz, Premiere.