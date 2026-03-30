Pancho Rodríguez nació en Chile y se convirtió rápidamente en uno de los chicos reality más populares. Foto: Composición LR/Instagram.

Pancho Rodríguez nació en Chile y se convirtió rápidamente en uno de los chicos reality más populares. Foto: Composición LR/Instagram.

Pancho Rodríguez protagonizó un fuerte accidente en la playa cuando, junto a su equipo de trabajo, intentaba grabar tomas mientras las olas reventaban contra las rocas donde se encontraba parado, el domingo 29 de marzo.

La figura de ‘Esto es guerra’ contó que su vida estuvo en riesgo en ese momento y que, gracias a Dios, no le pasó nada grave. “Hoy lo cuento porque tuve suerte. La vida no avisa y a veces, un segundo decide si la cuentas… o no”, compartió el chico reality chileno en Instagram, adjuntando el video del hecho.

Pancho Rodríguez puso en riesgo su vida tras accidente en la playa

Según contó Pancho Rodríguez, de 41 años, se encontraba sobre unas rocas justo cuando las olas estaban bastante intensas. No obstante, todo terminó saliéndose de control. “Pensé que sería una buena toma… y casi fue la última”, escribió.

Lo que ocurrió fue que una ola lo golpeó con tal fuerza que terminó cayendo al mar. Felizmente, pudo salir del agua por sus propios medios, consciente de que la situación pudo haber acabado mal.

“Hoy lo cuento porque tuve suerte. Pero no dejo de pensar qué tan distinto pudo haber sido todo. Si al caer me golpeaba la cabeza, si no lograba reaccionar, o si me golpeaba alguna parte del cuerpo que me impidiera nadar contra la corriente y llegar a la orilla… Porque la vida no avisa… y a veces, un segundo decide si la cuentas… o no”, compartió.

Pancho Rodríguez agradece a Dios de estar con vida

Al final del mensaje en el que compartió su accidente, Pancho Rodríguez reflexionó sobre lo acontecido y agradeció a Dios por mantenerlo con vida. “Gracias a Dios y a mi ángel de la guarda, no me pasó nada grave”, escribió el chico reality.

Sin embargo, también contó que ese mismo fin de semana perdió su celular, aunque logró recuperarlo. “Perdí mi celular y lo recuperé. Casi pierdo mi vida en un accidente en el mar y la recuperé”, finalizó.