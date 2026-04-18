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Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 11 de la Liga 1 2026

El partido por la jornada 11 del Torneo Apertura entre Alianza Lima y Cusco FC se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva. Los blanquiazules buscan un triunfo que los mantenga en la pelea por el liderato.

Alianza Lima recibirá a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Foto: composición Jazmin Ceras/GLR
Alianza Lima recibirá a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. Foto: composición Jazmin Ceras/GLR

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO juegan este sábado 18 de abril, desde las 8.00 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El conjunto blanquiazul tiene la misión de seguir ganando para no alejarse de Los Chankas, quien viene atravesando un gran momento. Los dirigidos por Pablo Guede consiguieron un triunfazo por 1-0 en la fecha pasada cuando visitaron a ADT en Tarma. Por el lado de Cusco FC, están disputando la Copa Libertadores y el torneo local en paralelo, pero quieren seguir en la pelea por el liderato.

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¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cusco?

Los equipos de Alianza Lima y Cusco FC se enfrentan por la fecha 11 del Torneo Apertura. Este duelo se juega este sábado 18 de abril desde las 8.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (domingo 19/04)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC?

El partido Alianza Lima vs Cusco FC, por la jornada 11 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Cusco FC

  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Jesús Castillo; Kevin Quevedo, Jairo Vélez, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
  • Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, José Bolívar; Marlon Ruidias, Oswaldo Valenzuela; Gabriel Carabajal, Diego Soto, Carlo Diez, José Manzaneda y Facundo Callejo.

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lr.pe

¿Cómo ver Alianza Lima vs Cusco FC por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o vía Movistar TV App, DGO, etc.

Pronóstico de Alianza Lima vs Cusco FC

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Cusco FC para este partido.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,46), empate (3,85), gana Cusco FC (7,60)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,47), empate (4,15), gana Cusco FC (7,20)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,44), empate (4,00), gana Cusco FC (7,50)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,43), empate (4,15), gana Cusco FC (7,50)
  • Coolbet: gana Alianza Lima (1,49), empate (4,00), gana Cusco FC (7,25)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,52), empate (4,00), gana Cusco FC (7,00).

¿En qué estadio juegan Alianza Lima vs Cusco FC?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Este escenario tiene capacidad para 33.938 espectadores.

Últimos partidos de Alianza Lima

El conjunto blanquiazul viene de obtener un gran triunfo en la altura de Tarma por el campeonato peruano.

  • ADT 0-1 Alianza Lima | 14.04.26
  • Universitario 1-0 Alianza Lima | 04.04.26
  • Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II | 21.03.26
  • Deportivo Garcilaso 1-1 Alianza Lima | 14.03.26
  • Alianza Lima 3-1 Melgar | 09.03.26.

Últimos partidos de Cusco FC

Estos son los duelos más recientes que tuvo el conjunto piurano en el Torneo Apertura.

  • Estudiantes de La Plata 2-1 Cusco FC | 14.04.26
  • Cusco FC 0-2 Flamengo | 08.04.26
  • Melgar 1-3 Cusco FC | 04.04.26
  • Moquegua 1-2 Cusco FC | 21.03.26
  • Cusco FC 1-2 Cienciano | 15.03.26.
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