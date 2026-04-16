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River Plate - Boca Juniors: fecha, hora y canal de TV para ver el superclásico argentino por la Liga Profesional

Esta nueva edición del superclásico del fútbol argentino encuentra a sus protagonistas en un gran momento y con destacadas rachas. Revisa el historial y todo sobre el River vs Boca.

River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en el Monumental. Foto: ESPN
River Plate y Boca Juniors se enfrentarán en el Monumental. Foto: ESPN

Se viene una nueva edición del superclásico del fútbol argentino. River Plate - Boca Juniors se verán las caras en el partido más atractivo de la jornada 15 de la Liga Profesional Argentina. Ambas escuadras llegan en un buen momento tras sus respectivas presentaciones en Copa Sudamericana y Libertadores.

El equipo comandado por el Chacho Coudet ganó sus últimos cinco partidos y se ubica en el segundo lugar del grupo B. Por su parte, los dirigidos por Claudio Úbeda registran un invicto de 12 cotejos y ocupan la cuarta ubicación del grupo A.

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¿Cuándo juega River Plate - Boca Juniors el superclásico argentino?

El superclásico River Plate vs Boca Juniors se jugará este domingo 19 de abril en el estadio Monumental de Buenos Aires.

¿A qué hora juega River Plate - Boca Juniors?

En territorio peruano, el superclásico argentino se podrá seguir desde las 3.00 p. m. (5.00 p. m. en hora de Argentina). Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver superclásico River Plate - Boca Juniors?

La transmisión por TV de este partidazo irá por la señal de ESPN en Sudamérica. En otras regiones, se podrá ver a través de estas señales.

  • Sudamérica: ESPN, Disney Plus
  • Centroamérica y México: ESPN 3, Disney Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz
  • España: Movistar+.

PUEDES VER: ¿Cuándo juega Alianza Lima - Cusco FC, hora y dónde ver partido por el Torneo Apertura 2026?

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Historial River Plate - Boca Juniors: últimos partidos

Así quedaron los cinco partidos más recientes entre ambas escuadras tanto por la Liga Profesional Argentina como por la Copa de la Liga.

  • Boca Juniors 2-0 River Plate | 9.11.25
  • River Plate 2-1 Boca Juniors | 27.4.25
  • Boca Juniors 0-1 River Plate | 21.9.24
  • River Plate 2-3 Boca Juniors | 21.4.24
  • River Plate 1-1 Boca Juniors | 25.2.24.

River Plate - Boca Juniors: pronósticos

Las principales casas de apuestas ven como resultado más probable la victoria del River Plate, que jugará de local.

  • Betsson: gana River Plate (2,15), empate (3,05), gana Boca Juniors (3,65)
  • Betano: gana River Plate (2,15), empate (3,20), gana Boca Juniors (3,70)
  • Bet365: gana River Plate (2,10), empate (3,25), gana Boca Juniors (3,40)
  • 1XBet: gana River Plate (2,14), empate (3,04), gana Boca Juniors (3,69)
  • Coolbet: gana River Plate (2,12), empate (3,10), gana Boca Juniors (3,85)
  • Doradobet: gana River Plate (2,18), empate (3,05), gana Boca Juniors (3,80).


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