Universitario - Melgar: día, hora y canal TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

El partido Universitario vs Melgar será uno de los más decisivos de la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. El conjunto comandado por Javier Rabanal, que afronta una serie de cuestionamientos por su derrota en Copa Libertadores, necesita ganar en Arequipa para no perderle el rastro a los líderes de la competición.

Por su parte, el ‘Dominó’ espera obtener tres puntos que le permita meterse al pelotón que escolta a los punteros Alianza Lima y Los Chankas.

¿Cuándo juega Universitario vs Melgar por la Liga 1?

El partido entre Universitario y Melgar, correspondiente a la fecha 11 del Apertura, se jugará este domingo 19 de abril en el Monumental de la UNSA.

¿A qué hora juega Universitario vs Melgar?

En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a cremas y rojinegros se podrá seguir a partir de las 5.15 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Melgar?

La transmisión del Universitario vs Melgar por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Universitario vs Melgar?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Universitario vs Melgar: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos cruces entre Universitario de Deportes y Melgar por el fútbol peruano. Los rojinegros solo registran una victoria frente a uno de los rivales que más los complica.

Melgar 1-2 Universitario | 14.09.25

Universitario 4-1 Melgar | 13.04.25

Melgar 1-0 Universitario | 31.07.24

Universitario 2-0 Melgar | 17.02.24

Melgar 0-1 Universitario | 06.08.23.

Entradas para Melgar vs Universitario

El club arequipeño indicó que para esta ocasión no se habilitará la venta en las boleterías del estadio. Las entradas se pueden adquirir en Teleticket; los precios oscilan entre los 20 y 240 soles.