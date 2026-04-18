Magaly Medina lanzó sus críticas más duras contra Paolo Guerrero. La periodista de espectáculos mostró su indignación tras la reacción del futbolista frente a uno de sus reporteros, quien lo abordó sobre su situación sentimental con Ana Paula Consorte, luego de ser vistos juntos pese a haber anunciado su separación días atrás.

El incidente ocurrió en San Isidro, cuando el ‘Urraco’ de 'Magaly TV, la firme' le preguntó al ‘Depredador’ si se había reconciliado con la modelo brasileña. Aunque evitó pronunciarse, el deportista nacional se mostró incómodo al considerar que estaba siendo objeto de ironías y faltas de respeto.

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“No es la primera vez”: Magaly recuerda otro incidente de Guerrero con uno de sus reporteros

Tras emitir las imágenes de la reacción de Guerrero ante su reportero, Magaly recordó con molestia otro episodio protagonizado por el hijo de doña Peta. “Esta no es la primera vez que Paolo Guerrero cree estar en una cancha de fútbol donde puede comportarse de una manera violenta. En mayo de 2024, también se portó de una manera muy violenta, agresiva y patanesca con uno de mis reporteros que fue a entrevistarlo mientras él estaba con Ana Paula, precisamente, en una cafetería, también en San Isidro”, manifestó.

La ‘Urraca’ también respondió a la acusación del futbolista, quien aseguró que lo estaban siguiendo. “Es que este es nuestro barrio, pues comprábamos el café ahí. No podemos ir a los mismos sitios que él va porque él cree que vamos siguiéndolo. ¿Tiene delirio de persecución o qué?”, cuestionó.

“Creo que debería ir a terapia”: Magaly Medina indignada con Paolo Guerrero

Pero Magaly no detuvo ahí sus críticas a Paolo Guerrero. La periodista de espectáculos cuestionó el manejo emocional del futbolista y sugirió que buscara ayuda profesional. “Además del delirio de persecución, creo que debería ir a terapia y manejar su control emocional porque no tiene nada”, aseveró.

En ese contexto, la ‘Urraca’ también lanzó un comentario hacia Ana Paula Consorte, insinuando que solo hablaba español cuando le convenía. “¿Y ella qué hacía ahí? Estaba sentada, tranquila. Incluso cuando le pregunta… ‘Ay, no hablo español’. ¡Ay, qué graciosa! Para otras cosas sí habla español, como cuando hace sus comunicados, cuando habla con otros programas, ahí sí. Pero es que nosotros no somos sobones de nadie y él no nos puede ver ni en pintura, y nosotros a él tampoco”, añadió.

Más adelante, Medina no dudó en calificar al delantero como “malcriadazo” y volvió a insistir en que buscara ayuda profesional. “Es malcriadazo, le gana la furia. Tan grandulón y todavía no ha aprendido a manejar sus emociones, a manejar su ira. Hay cursos, Paolo. Te recomiendo cursos de manejo de la ira. Hay muchísimos cursos de terapia para que aprendas a ser educado, sobre todo con una persona que te está tratando con mucho respeto y educación, más de la que tú mereces, porque a mí, por ejemplo, tú no me mereces ningún respeto”, sentenció.