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Exfigura de ‘Esto es guerra’ lo deja todo e impacta al exponer su nueva vida en provincia: “Soy millonaria y feliz”

La modelo peruana tampoco tuvo reparos en mostrar el humilde hogar donde ahora reside junto a su padre.

La excandidata al Miss Perú también fue parte del programa 'El valor de la verdad'. Foto: Composición/Instagram.
La excandidata al Miss Perú también fue parte del programa 'El valor de la verdad'. Foto: Composición/Instagram.

'Esto es guerra' ha sido el reality que ha catapultado a la fama a muchos participantes, quienes aprovecharon esa exposición para mantenerse vigentes en el espectáculo o dar un salto a la conducción. Una de sus figuras fue Ducelia Echevarría, quien, tras convertirse en figura de estos programas de competencia, tuvo la oportunidad de contar con su propio espacio en Panamericana en 2025.

Sin embargo, la modelo de cabellera rubia decidió dejarlo todo en Lima a sus 32 años e irse a su tierra natal: Pozuzo, en Oxapampa, para volver a convivir con su padre y ayudarlo en el trabajo diario en su caserío, y retomó lo que hacía desde niña.

Ducelia Echevarría junto a Patricio Parodi y Pancho Rodríguez. Foto. Instagram.

Ducelia Echevarría junto a Patricio Parodi y Pancho Rodríguez. Foto. Instagram.

PUEDES VER: Todo sobre Ducelia Echevarría, la exchica reality que impactará en ‘El valor de la verdad’

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Ducelia Echevarría revela su nueva vida en Pozuzo y muestra su humilde hogar

A través de una publicación en Instagram, Ducelia Echevarría, quien también participó en el Miss Perú, compartió con sus seguidores cómo es su nueva vida en Pozuzo, al lado de su padre y de los numerosos animales que tiene en su chacra. “Soy millonaria y feliz con los míos. Mi papito”, escribió en su post, demostrando que vive una etapa especial en el lugar que la vio nacer.

En las imágenes se observa a la exintegrante de 'Esto es guerra' con ropa de trabajo: botas, short y una gorra para protegerse del sol. Allí se le ve limpiando el corral de terneros, caballos y vacas, además de aprovechar el momento para darles cariños y alimentarlos.  

Además, compartió la modesta vivienda en la que vive junto a su padre en el caserío, construida de madera y en la que pasó su niñez antes de convertirse en una de las chicas reality más populares en Lima.  

Casa donde actualmente vive Ducelia Echevarría junto a su padre. Foto: Instagram.

Casa donde actualmente vive Ducelia Echevarría junto a su padre. Foto: Instagram.

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¿Qué carrera profesional estudió Ducelia Echevarría?

Ducelia Echevarría decidió estudiar la carrera de Administración hotelera, mientras la compaginaba con su faceta como modelo. Sin embargo, sus aspiraciones profesionales hicieron una pausa cuando se convirtió en madre a los 22 años.

Aun así, esto no frenó su crecimiento en la televisión peruana, donde se consolidó al integrarse a realities como 'Combate' y 'Esto es guerra', y posteriormente como conductora en los programas de Panamericana, 'Préndete' y 'Todo se filtra'. Además, fue una de las participantes de 'El valor de la verdad'.

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