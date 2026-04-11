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Espectáculos

Pancho Rodríguez cuestiona en vivo a Flavia López por su desempeño en ‘Esto es guerra’: “En ti nunca he visto una gota de esfuerzo”

Pancho Rodríguez expone la falta de compromiso de Flavia López en las competencias de 'Esto es guerra'. En tanto, la modelo aseguró que no se sentía cómoda en el equipo de los 'combatientes'.

Pancho Rodríguez elige a Flavia López, desatando críticas por favoritismo y falta de esfuerzo. Fotos: captura/América TV
Pancho Rodríguez elige a Flavia López, desatando críticas por favoritismo y falta de esfuerzo. Fotos: captura/América TV | Fotos: captura/América TV

No cesan los conflictos en 'Esto es guerra'. Luego de que Patricio Parodi decidiera que Onelia Molina vaya a los 'guerreros', Pancho Rodríguez no tuvo mejor idea que elegir a Flavia López, a pesar de que había mejores competidoras. Aparentemente el chileno tomó esa decisión a manera de rebeldía y para exponer, según él, el favoritismo hacia el equipo amarillo. 

La reacción de Flavia López no fue la más feliz, ya que semanas atrás Pancho Rodríguez la expuso en 'Esto es guerra' al señalar que la modelo no muestra ningún tipo de interés para mejorar en las competencias. 

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Pancho Rodríguez expone a Flavia López

En la última edición de 'Esto es guerra', Pancho Rodríguez volvió a poner en evidencia a Flavia López porque, de acuerdo a su versión, la exreina de belleza no se esfuerza lo suficiente para dar puntos a los 'combatientes'. Asimismo, el capitán del equipo rojo aseguró que a él no le molesta que la modelo sea débil, sino que no practique los juegos.

“Creo que el responsabilizarme a mí que tú te sientas mal es lavarte las manos porque simplemente yo te elegí. Los que han armado todo este show con imágenes no soy yo. Segundo, me extraña que ahora digas eso porque cuando regresaste, llegas con la broma de ‘llegó tu pesadilla’, y yo te hago la broma de vuelta y nos reímos. Y ahora que te quieras victimizar, lo encuentro poco honesto de tu parte”, indicó el participante chileno.

Asimismo, el capitán de los 'combatientes' cuestionó la falta de interés de Flavia López en los juegos. “Tercero, siempre les he dicho a todos los que han pasado por el equipo: ‘me da lo mismo si son buenos o son malos; pero si se esfuerzan, yo los voy a apoyar hasta la muerte, como lo he hecho como a Dorita Orbegoso o Ivana Yturbe, que son personas que no tenían cualidades física para competir, pero . En ti, yo nunca he visto una gota de esfuerzo”, añadió.

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¿Qué dijo Flavia López sobre la decisión de Pancho?

López se mostró incómoda con Pancho Rodríguez por elegirla, según ella, por capricho. “Tampoco me parece que por la actitud de una persona, nos metan en el saco a todas. Ahora todos estamos en zona de riesgo. No me siento bien con la decisión que ha tomado él porque no lo hecho por ‘Flavia, te queremos en el equipo’; sino por berrinche y por dar la contra”, manifestó para las cámaras de 'América espectáculos'.

Asimismo, la exreina de belleza sostuvo que Melissa Loza y las otras chicas de 'Esto es guerra' también se incomodaron con la decisión del chileno, ya que pudo haber salvado a otra competidora más fuerte.


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