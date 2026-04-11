Tras varios años en la televisión peruana, Ducelia Echevarría dio un giro en su vida y se alejó del ruido mediático para instalarse en su tierra natal, Pozuzo. La exchica reality optó por una vida más tranquila, rodeada de naturaleza, animales y trabajo en el campo, una rutina que ha compartido con sus seguidores en redes sociales.

Además de reencontrarse con sus raíces, la modelo de 32 años combina el trabajo en el campo con la creación de contenido digital y el impulso de sus propios emprendimientos. “Mi amor por los animales de granja en mi Pozuzo”, escribió en una de sus publicaciones.

Mensaje de Ducelia. TikTok

¿A qué se dedica Ducelia Echevarría en Pozuzo tras dejar los realities?

Luego de su paso por programas como ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’, Ducelia Echevarría muestra su día a día en el campo, a través de sus redes sociales, en las que participa activamente en las labores agrícolas y el cuidado de animales como vacas, caballos y terneros.

Vestida con ropa de trabajo, la exchica reality dejó atrás el glamour televisivo para enfocarse en una vida más sencilla. En varias imágenes se le observa limpiando corrales, alimentando animales y compartiendo momentos con su padre, retomando actividades que realizaba desde niña.

En el ámbito empresarial, cuenta con un emprendimiento de cerveza artesanal llamado ‘Duchela’, producido en Pozuzo. Este negocio, que mantiene desde hace varios años, forma parte de su apuesta por impulsar productos locales y generar ingresos desde su lugar de origen.

Además, la modelo continúa activa en sus redes sociales como influencer, donde realiza transmisiones en vivo e interactúa con otros creadores de contenido como ‘Cañita’ y Sully. También aprovecha estas plataformas para promocionar destinos turísticos de su ciudad natal.

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El salto de Ducelia Echevarría a la televisión

El salto de Ducelia Echevarría a la televisión marcó un antes y un después en su vida. Tras mudarse a Lima desde Pozuzo en busca de nuevas oportunidades, comenzó a abrirse camino en distintos ámbitos hasta que, en 2014, participó en el certamen Miss Perú, donde logró posicionarse entre las 12 finalistas. Este paso fue clave para ganar visibilidad y acercarse al mundo del espectáculo.

Tiempo después, y tras desempeñarse como entrenadora personal, llegó su oportunidad en la televisión al integrarse primero al reality ‘Combate’ y luego a ‘Esto es guerra’. En ambos programas logró consolidarse como una de las figuras más reconocidas de los realities peruanos, destacando por su carácter competitivo y su presencia en pantalla.