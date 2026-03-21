Cantante de Zaperoko se luce cariñoso con Daniela Darcourt y usuarios reaccionan: "¡Qué viva el amor!"

La salsera Daniela Darcourt encendió las redes sociales con inesperadas imágenes junto con el cantante de Zaperoko, Juan Labarca Alarcón, luego de que ambos protagonizaran momentos cercanos durante presentaciones. Algunos videos muestran al artista venezolano bajando del escenario para cantarle directamente, mientras ella responde con abrazos y bailes muy pegados.

En una publicación de TikTok del popular Juancito, la intérprete de ‘señor mentira’ comentó: “El mejor, el mejor”, acompañado de un corazón, a lo que Labarca respondió: “Es tuya esa canción”, generando rumores sobre un posible vínculo sentimental tras el fin de la relación de la cantante con el bailarín Waldir Felipa.

Cantante de Zaperoko tiene gesto cariñoso con Daniela Darcourt y encienden las redes

La salsera y el vocalista de Zaperoko han protagonizado varios momentos cercanos difundidos en redes sociales, en los que el cantante —exintegrante de la orquesta de Vernis Hernández— interpreta ‘Lobo domesticado’ y se acerca a Daniela Darcourt, quien reacciona de forma espontánea; incluso, en uno de los videos, baja del escenario para cantarle directamente, provocando que ella lo abrace del cuello y bailen muy juntos.

En otro momento, Labarca baja del escenario para cantarle personalmente, lo que provoca que la artista lo abrace del cuello y ambos bailen de forma cercana. Estas escenas no pasaron desapercibidas para los usuarios. “Le deseamos lo mejor a Dani” y “¡Qué viva el amor!”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

PUEDES VER: Las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y la exorbitante cifra que habrían gastado en su fiesta

Daniela Darcourt anuncia su salida del pódcast de María Pía Copello

En paralelo a su vida personal, Daniela Darcourt también ha sido noticia por una importante decisión profesional. Durante la transmisión del viernes 20 de marzo del programa de María Pía Copello, la cantante anunció su salida del espacio, explicando que responde a la necesidad de enfocarse en su carrera musical.

“Bueno, amigos, hoy he venido con malas noticias. Bueno, no son malas. Es nada más que agradecerles por todas estas semanas divertidísimas. Ha sido un placer haber estado en esta mesa, pero mi carrera está avanzando, mis proyectos cada día se suman más… Me toca enfocarme y seguir creciendo”, expresó emocionada.