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Revelan el costo de la boda de Karla Tarazona y Domínguez, pero Magaly reacciona: "No alcanza para nada"

Magaly Medina cuestionó el presupuesto destinado a la boda de la pareja y deslizó que varios servicios habrían sido obtenidos mediante canjes.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casan el 2 de junio. Foto: composición LR/Instagram/ATV
Karla Tarazona y Christian Domínguez se casan el 2 de junio. Foto: composición LR/Instagram/ATV
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A pocas horas de darse el esperado "sí", Karla Tarazona y Christian Domínguez continúan compartiendo detalles de la boda que celebrarán este 2 de junio. La pareja, que retomó su relación luego de varios años separados, despertó gran expectativa entre sus seguidores, especialmente después de que se revelara cuánto costaría la ceremonia que preparan junto a familiares y amigos más cercanos.

Sin embargo, la cifra anunciada no convenció a Magaly Medina. Durante la reciente edición de su programa, la conductora cuestionó el monto de la inversión revelada por los organizadores del evento y sostuvo que el presupuesto señalado no sería suficiente para cubrir una boda de esas características. "Todo el mundo que se casa sabe que con 12.000 dólares no te alcanza para nada", afirmó la popular 'Urraca', quien además deslizó que varios de los servicios habrían sido obtenidos mediante canjes publicitarios.

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¿Cuánto costará la boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez?

Ricardo Parra, wedding planner encargado de la organización del matrimonio, brindó detalles sobre la celebración durante una entrevista para el programa de Magaly Medina. El organizador también reveló que el vestido de novia tendría un valor superior a los 3.000 dólares. Sumando todos los servicios contratados para la celebración, la inversión total ascendería aproximadamente a 12.000 dólares.

"Ellos quisieron ser bastante discretos y clásicos, no están apostando por algo muy arriesgado, simplemente lo que quieren es tener comodidad", comentó el empresario y explicó que los novios optaron por una ceremonia clásica y discreta, alejada de extravagancias. Asimismo, explicó que el menú estará compuesto por un buffet tradicional con carnes, pastas y ensaladas, además de una coctelería clásica. "No hay nada del otro mundo", señaló.

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Magaly Medina pone en duda el presupuesto y habla de posibles canjes

Tras escuchar la cifra, la presentadora expresó su incredulidad y sostuvo que una boda de ese nivel difícilmente podría realizarse únicamente con ese presupuesto. La conductora señaló que durante las últimas semanas Karla Tarazona y Christian Domínguez han etiquetado constantemente a distintos proveedores en sus redes sociales, lo que para ella sería una señal de acuerdos publicitarios.

"Va al sastre y etiqueta al sastre. Va al bouquet y etiqueta al bouquet. Va a los adornos y etiqueta los adornos. Va al tinte y etiqueta", comentó Medina al analizar las publicaciones de la pareja. "La boda es algo tan nuestro, tan personal, que yo creo que no se debería involucrar un canje. Uno tiene que tener la boda que puede pagar, punto, no hay más", concluyó la figura de ATV.

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