HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Grescas electorales y José Domingo Pérez no va más | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Stiven Franco rechaza declaraciones de Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, tras ser acusado de irse del grupo sin avisarles

El joven cantante de Armonía 10, Stiven Franco, responde sin filtro a Óscar Custodio, quien generó revuelo al afirmar que se había ido de La Bella Luz sin la comunicación respectiva.

Stiven Franco anunció su salida de La Bella Luz el 13 de marzo y debutó en Armonía 10 cinco días después.
Stiven Franco anunció su salida de La Bella Luz el 13 de marzo y debutó en Armonía 10 cinco días después. | Foto: composición LR/Facebook/La Bella Luz

Stiven Franco respondió con firmeza a las acusaciones de Oscar Custodio, dueño de La Bella Luz. En un comunicado oficial, negó haber abandonado la agrupación de cumbia sin informar su decisión. El cantante de Armonía 10 de Piura rechazó la versión difundida por el empresario en el programa televisivo 'América Hoy' y aseguró que cumplió con sus obligaciones contractuales.

El artista de 17 años también desestimó a Agustín Tavara, mánager de Armonía 10 de Walter Lozada, a quien responsabilizó de divulgar información inexacta sobre supuestos aspectos económicos relacionados con sus actividades.

PUEDES VER: Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, reclama que Stiven Franco se fue con Armonía 10 a pesar de estar bajo contrato: "Hasta abril de 2027"

lr.pe

Stiven Franco desmiente al dueño de La Bella Luz

Ante las declaraciones de Óscar Custodio en 'América Hoy', Stiven Franco fue categórico al señalar que sí notificó el cese de su contrato con La Bella Luz por la vía legal. “Rechazo las afirmaciones según las cuales habría abandonado mis obligaciones contractuales sin previo aviso”, manifestó.

De acuerdo con su relato, la decisión se hizo llegar un día antes de anunciar en redes sociales que ya no integraba la orquesta monsefuana. “Con fecha del 12 de marzo de 2026, cursé mi comunicación formal de conclusión de relación contractual mediante conducto notarial, cumpliendo las formalidades correspondientes”. En esa línea, Franco subraya que su determinación fue transmitida “de manera oportuna y conforme derecho”.

Comunicado oficial de Stiven Franco tras declaraciones de su exjefe Óscar Custodio

Comunicado oficial de Stiven Franco tras declaraciones de su exjefe Óscar Custodio. Foto: Instagram

PUEDES VER: Stiven Franco, excantante de La Bella Luz, es anunciado como nuevo vocalista de Armonía 10: “Soñé con ser muy grande”

lr.pe

Rechaza declaraciones de Agustín Tavara

Sobre Agustín Tavara, mánager de Armonía 10 de Walther Lozada, Stiven Franco sostuvo que sus afirmaciones carecían de sustento y dañaban su imagen, recordando que aún es menor de edad. El cantante calificó de inexacta la información atribuida al empresario, a quien en redes sociales se le señala de haber difundido que Franco recibió como parte de su contrato una elevada suma de dinero, un departamento y un automóvil.

Frente a ello, el intérprete de 'Coqueta' anunció su intención de emprender acciones legales por la difusión de datos falsos. Además, explicó que su salida de La Bella Luz respondió a circunstancias que lo llevaron, junto con sus padres, a priorizar su bienestar emocional, su desarrollo integral y la protección de sus derechos laborales como adolescente.

¿Qué dijo el dueño de La Bella Luz sobre la salida de Stiven Franco?

Óscar Custodio se conectó en una llamada con 'América Hoy' el 19 de marzo, un día después de revelarse el ingreso de Stiven Franco a Armonía 10 de Piura tras dejar La Bella Luz. Durante esa comunicación, aseguró que el joven intérprete se fue de su orquesta sin la comunicación debida y que, hasta esa fecha, ni él ni su padre se habían contactado con ellos.

“No ha sido una salida como correspondía. Hasta ahora, no tenemos ninguna comunicación, tanto con su padre, que es con quien se firmó el contrato, y también el chico”, declaró. Además, aseguró que el cantante tenía un contrato con su agrupación hasta abril de 2027.

Notas relacionadas
Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, reclama que Stiven Franco se fue con Armonía 10 a pesar de estar bajo contrato: "Hasta abril de 2027"

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, reclama que Stiven Franco se fue con Armonía 10 a pesar de estar bajo contrato: "Hasta abril de 2027"

LEER MÁS
Stiven Franco, excantante de La Bella Luz, es anunciado como nuevo vocalista de Armonía 10: “Soñé con ser muy grande”

Stiven Franco, excantante de La Bella Luz, es anunciado como nuevo vocalista de Armonía 10: “Soñé con ser muy grande”

LEER MÁS
Viuda de Paul Flores comparte sentida conmemoración al cumplirse un año del fallecimiento del cantante de Armonía 10: "Tu ausencia duele"

Viuda de Paul Flores comparte sentida conmemoración al cumplirse un año del fallecimiento del cantante de Armonía 10: "Tu ausencia duele"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y la exorbitante cifra que habrían gastado en su fiesta

Las modelos que estuvieron con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina y la exorbitante cifra que habrían gastado en su fiesta

LEER MÁS
Magaly Medina expone "otro viaje de solteros" de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia: "El año pasado por estas fechas"

Magaly Medina expone "otro viaje de solteros" de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia: "El año pasado por estas fechas"

LEER MÁS
Said Palao rompe en llanto en vivo y le pide perdón a Alejandra Baigorria tras ampay: "Voy a tratar de recuperar nuestro matrimonio"

Said Palao rompe en llanto en vivo y le pide perdón a Alejandra Baigorria tras ampay: "Voy a tratar de recuperar nuestro matrimonio"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Stiven Franco rechaza declaraciones de Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, tras ser acusado de irse del grupo sin avisarles

Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas

Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

Espectáculos

Óscar Custodio, dueño de La Bella Luz, reclama que Stiven Franco se fue con Armonía 10 a pesar de estar bajo contrato: "Hasta abril de 2027"

Cómo votar en 'La Granja VIP Perú': link oficial para salvar a tu participante favorito

Alejandra Baigorria rompe su silencio y se quiebra tras ampay de Said Palao con mujeres en Argentina: "No la estoy pasando bien"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos: Poder Judicial dictará sentencia en su contra por caso 'Sobres bomba'

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Elecciones 2026: lo que ofrece, lo que arrastra y lo que preocupa de Jorge Nieto, Vladimir Cerrón y Mario Vizcarra

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025