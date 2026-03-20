Stiven Franco anunció su salida de La Bella Luz el 13 de marzo y debutó en Armonía 10 cinco días después. | Foto: composición LR/Facebook/La Bella Luz

Stiven Franco anunció su salida de La Bella Luz el 13 de marzo y debutó en Armonía 10 cinco días después. | Foto: composición LR/Facebook/La Bella Luz

Stiven Franco respondió con firmeza a las acusaciones de Oscar Custodio, dueño de La Bella Luz. En un comunicado oficial, negó haber abandonado la agrupación de cumbia sin informar su decisión. El cantante de Armonía 10 de Piura rechazó la versión difundida por el empresario en el programa televisivo 'América Hoy' y aseguró que cumplió con sus obligaciones contractuales.

El artista de 17 años también desestimó a Agustín Tavara, mánager de Armonía 10 de Walter Lozada, a quien responsabilizó de divulgar información inexacta sobre supuestos aspectos económicos relacionados con sus actividades.

Stiven Franco desmiente al dueño de La Bella Luz

Ante las declaraciones de Óscar Custodio en 'América Hoy', Stiven Franco fue categórico al señalar que sí notificó el cese de su contrato con La Bella Luz por la vía legal. “Rechazo las afirmaciones según las cuales habría abandonado mis obligaciones contractuales sin previo aviso”, manifestó.

De acuerdo con su relato, la decisión se hizo llegar un día antes de anunciar en redes sociales que ya no integraba la orquesta monsefuana. “Con fecha del 12 de marzo de 2026, cursé mi comunicación formal de conclusión de relación contractual mediante conducto notarial, cumpliendo las formalidades correspondientes”. En esa línea, Franco subraya que su determinación fue transmitida “de manera oportuna y conforme derecho”.

Comunicado oficial de Stiven Franco tras declaraciones de su exjefe Óscar Custodio. Foto: Instagram

Rechaza declaraciones de Agustín Tavara

Sobre Agustín Tavara, mánager de Armonía 10 de Walther Lozada, Stiven Franco sostuvo que sus afirmaciones carecían de sustento y dañaban su imagen, recordando que aún es menor de edad. El cantante calificó de inexacta la información atribuida al empresario, a quien en redes sociales se le señala de haber difundido que Franco recibió como parte de su contrato una elevada suma de dinero, un departamento y un automóvil.

Frente a ello, el intérprete de 'Coqueta' anunció su intención de emprender acciones legales por la difusión de datos falsos. Además, explicó que su salida de La Bella Luz respondió a circunstancias que lo llevaron, junto con sus padres, a priorizar su bienestar emocional, su desarrollo integral y la protección de sus derechos laborales como adolescente.

¿Qué dijo el dueño de La Bella Luz sobre la salida de Stiven Franco?

Óscar Custodio se conectó en una llamada con 'América Hoy' el 19 de marzo, un día después de revelarse el ingreso de Stiven Franco a Armonía 10 de Piura tras dejar La Bella Luz. Durante esa comunicación, aseguró que el joven intérprete se fue de su orquesta sin la comunicación debida y que, hasta esa fecha, ni él ni su padre se habían contactado con ellos.

“No ha sido una salida como correspondía. Hasta ahora, no tenemos ninguna comunicación, tanto con su padre, que es con quien se firmó el contrato, y también el chico”, declaró. Además, aseguró que el cantante tenía un contrato con su agrupación hasta abril de 2027.