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Magaly Medina deja en shock al revelar el polémico método que usó para bajar de peso en tiempo récord: “Era inadmisible”

Magaly Medina sorprendió al contar aspecto de su vida que había mantenido en reserva durante su podcast en YouTube.

Magaly Medina tuvo como invitada en su podcast a su doctora Joana Bernedo. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Magaly Medina tuvo como invitada en su podcast a su doctora Joana Bernedo. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

Magaly Medina entrevistó a su doctora estética, Joana Bernedo, en un nuevo episodio de su podcast en YouTube. Durante la conversación, la conductora de 'Magaly TV: la firme' centró el tema en las alternativas actuales para bajar de peso, luego de confesar que se sentía con sobrepeso.

“Normalmente yo pesaba 53 kilos, pero estaba pesando 67 kilos, que, para mí, una persona que está frente a una cámara de televisión era inadmisible porque la cámara te engorda 5 kilos más”, señaló la ‘urraca’. Tras ello, reveló el controvertido método que utilizó para bajar de peso rápidamente: un medicamento destinado a personas con diabetes.

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Magaly Medina revela la polémica forma en que bajó de peso

Magaly Medina contó un aspecto de su vida que había mantenido en reserva al afirmar que, hace algunos años, se sentía incómoda con su apariencia física, ya que llegó a pesar 67 kilos, algo que consideraba inadecuado para aparecer en televisión.

En ese contexto, señaló que decidió viajar a Europa en busca de un método que le permitiera recuperar su figura rápidamente. Allí se reencontró con una amiga que residía en España, quien la llevó al Instituto de Obesidad.

En ese centro recibió consejos claves sobre alimentación y actividad física, además de un tratamiento específico que consideró fundamental para bajar de peso. “Me hablan de saxenda que era un medicamento para los diabéticos. Yo me traje al Perú como para 3 meses y realmente recuperé mi peso”, explicó la presentadora.

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Magaly Medina criticó la apariencia de Marisol y ella le envía carta notarial

Recientemente, Magaly Medina tuvo duras palabras contra el físico de la ‘faraona de la cumbia’, Marisol, tras el estreno de su nuevo videoclip. “Porque yo creo que uno se tiene que descubrir cuando uno tiene algo que mostrar. Ella jurará, pues, que tiene buenas piernas. Perfecto, pero luce las piernas, pero con un atuendo donde no se te vea hecho un costal de papas”, señaló Medina.

A raíz de esto, la cantante le envió una carta notaria a la presentadora y le dio 24 horas para que se disculpe. De no hacerlo, la denunciará por los delitos de difamación agravada, discriminación e incitación a la discriminación.

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