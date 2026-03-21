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La Bella Luz presenta a su nuevo cantante tras la polémica salida de Stiven Franco: "Una nueva historia que empieza a brillar con nosotros"

Joshua Asalde, de 14 años, es considerado una de las promesas de la cumbia. Ha sido parte de la Orquesta Diamante y Los Kapos de la Cumbia.

Conoce al nuevo integrante de La Bella Luz Foto: Composición LR
Conoce al nuevo integrante de La Bella Luz Foto: Composición LR | Facebook

A través de redes sociales, La Bella Luz anunció la incorporación de Joshua Asalde como su nuevo integrante, quien ocupará el lugar dejado por Stiven Franco tras su polémica salida. La orquesta liderada por Óscar Custodio se mostró entusiasta por la llegada del joven talento. 

Mediante un breve mensaje, la agrupación expresó su felicidad por la incorporación del joven cantante: “¡Bienvenido a tu nueva casa musical, La Bella Luz! Joshua Asalde, tu voz y tu esencia llegan para iluminar aún más nuestro escenario. Hoy sumamos talento, pasión y una nueva historia que empieza a brillar con nosotros. Esta es tu casa, Joshua, ¡y juntos haremos historia!”.

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¿Quién es Joshue Asalde, el nuevo integrante de La Bella Luz?

El cantante tiene apenas 14 años y ya es considerado una de las promesas de la cumbia. Antes de integrarse a La Bella Luz, formó parte de la Orquesta Diamante y Los Kapos de la Cumbia. Joshua Asalde destaca por su rango vocal y presencia escénica.

En redes sociales, los mensajes de apoyo no se hicieron esperar. Frases como “Vamos pa’ lante con fuerza”, “Bendición”, “Lo que se viene” y “La vas a romper en los escenarios” reflejan el respaldo del público ante esta nueva etapa.

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Stiven Franco anuncia su salida de La Bella Luz

Por su parte, Stiven Franco confirmó su salida de La Bella Luz, un año después de consolidarse como una de las voces principales del grupo. Durante su paso por la orquesta, interpretó temas como ‘Mix chelero’, ‘El aventurero’ y ‘Coqueta’. La noticia se hizo oficial el viernes 13 de marzo.

A través de un comunicado, el cantante explicó que decidió dar un paso al costado para asumir nuevos retos en su carrera. Según trascendió, el exintegrante de ‘La Voz Kids’ evaluaría sumarse a otra agrupación de cumbia. Incluso, en anteriores declaraciones, expresó su interés por integrar Armonía 10.

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