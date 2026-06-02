¿Por qué el Perú se queda atrás en la transición energética?, expertos debaten sobre energías renovables en foro organizado por La República

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El sol golpea con fuerza el desierto de Ica. El viento barre sin pausa las costas de Piura. Sin embargo, el Perú sigue siendo uno de los países de la región que menos aprovecha ese potencial para generar electricidad limpia. Mientras Chile, Colombia y Brasil aceleran su transición energética, el país debate aún qué rol debe jugar el Estado, quién financia el cambio y cómo se construye una política que dure más que un gobierno.

Esa discusión llega al tercer foro del ciclo LR Energía Perú 2050: realidad, decisiones y futuro, organizado por el Grupo La República. El debate reunirá a Brendan Oviedo, expresidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables y socio de DLA Piper Perú, y a Jaime Luyo, exministro de Energía y Minas, con la moderación del economista David Rivera Del Águila.

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En la mesa estarán las preguntas que el sector no ha logrado responder: por qué las subastas de energías renovables (RER) han sido discontinuas y sin rumbo claro, qué infraestructura de transmisión se necesita para integrar más renovables al sistema eléctrico y si el Perú puede llegar al 2050 con una matriz energética verdaderamente limpia sin un plan nacional vinculante que lo exija.

El foro se transmitirá el lunes 1 de junio a las 3.00 p. m. a través de las plataformas del Grupo La República.