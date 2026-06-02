Congreso: Comisión de Ética aprueba sancionar con una amonestación pública a Kira Alcarraz

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La Comisión de Ética del Congreso aprobó sancionar con una amonestación pública escrita a la parlamentaria Kira Alcarraz (no agrupada) debido a frases agresivas contra una periodista. La medida se tomó por mayoría con cuatro votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, al determinar que la legisladora rompió las reglas de respeto que debe mantener cualquier autoridad.

El caso comenzó cuando se reveló que Alcarraz contrató en su despacho a la enamorada y al amigo del colegio de su hijo con dinero público. Al ser consultada sobre estos presuntos favorecimientos, la congresista le dijo a la reportera que agradeciera que estaba tranquila, porque si estuviera alterada "la estamparía contra la pared".

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Según el informe final, las frases que usó la legisladora tuvieron una forma "desafortunada" y un tono violento que dañó la imagen del Parlamento. Sin embargo, la comisión determinó que no existió una amenaza real ni la intención de hacerle daño a la periodista, por lo que descartó una sanción más severa.

Además, el documento aclara que las expresiones ocurrieron en un momento de "alta tensión" y, aunque fueron intimidatorias y contrarias a la tolerancia que debe tener un congresista, carecían de un peligro real.

Origen del caso

En octubre del año pasado, el programa Contra Corriente reveló que Alcarraz contrató como coordinadora a la joven Diana de la Cruz Flores, quien era la enamorada de su hijo. Además, le dio un puesto de técnico a Guillermo García Campos, un amigo de la promoción del colegio de su hijo. Hechos que especialistas advirtieron que podrían ser calificados como tráfico de influencias o aprovechamiento indebido del cargo, al usar fondos públicos para beneficiar al entorno de su hijo.

Al ser abordada por la reportera Marycielo Del Castillo para responder por estos presuntos favorecimientos, la congresista perdió el control frente a las cámaras. En lugar de dar explicaciones, le lanzó una dura frase a la periodista: "Si estuviera alterada, tenlo por seguro que te estamparía con la pared, pero como no estoy alterada, por eso que todavía sigues viva, mi amor". Días después, Alcarraz subió un video a internet burlándose del incidente.

Sobre la publicación irónica de la congresista, la Comisión indicó que eso solo agravaba el hecho y la conducta de Alcarraz.

“La Comisión ha tomado conocimiento de que la referida parlamentaria habría ironizado dichas expresiones en contenidos difundidos a través de redes sociales, circunstancia que no solo impidió atenuar el impacto del hecho, sino que incrementó la controversia pública y el reproche institucional, al proyectarse una actitud que habría sido incompatible con los principios de respeto y decoro que deben regir la función parlamentaria”, se lee en el expediente.

Caso Norma Yarrow

En la misma reunión, la comisión declaró fundada una denuncia contra la congresista Norma Yarrow, acusada por su colega Roberto Kamiche de haber realizado comentarios ofensivos vinculados a su discapacidad durante un debate.

El congresista Kamiche se mostró preocupado por su vida tras los comentarios de Yarrow durante las sesiones previas. “El hecho de amenazar, no sé hasta donde va esa amenaza, de repente viene un fanático de ese grupo partidario [Renovación Popular] me apuñala o me dispara por la calle porque en ese gurpo son fanáticos”, indicó.

Al no contar con grabaciones u otras pruebas más allá del testimonio del afectado, el grupo de trabajo aplicó un criterio de moderación y propuso para Yarrow una sanción menor.

