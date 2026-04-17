Erika Manrique, la mujer que fue captada junto a Federico Salazar en un departamento, rompió su silencio en una entrevista para el programa 'Magaly TV, la firme'. Desde Europa, aclaró que mantiene una amistad de más de 30 años con el periodista, aunque sorprendió al confirmar que ambos se reunían incluso antes de que él se separara de Katia Condos.

“Es una amistad de tantos años que yo sé que no se va a romper porque él me conoce muy bien y sabe cómo soy”, expresó Manrique, quien negó que haya existido una relación sentimental y aclaró que, aunque se veían de manera esporádica, se “contaban sus cosas”.

Erika Manrique asegura que se encontraban antes de su separación con Katia Condos

Durante la entrevista, Erika Manrique explicó que sus encuentros con Federico Salazar no eran constantes, pero sí se daban desde hace años en distintos espacios, incluso antes de su ruptura con la actriz y aún esposa del presentador de noticias.

“No siempre ha sido en mi casa, también nos hemos reunido en un café, para conversar una hora o dos. Contábamos cosas que a mí me pasaban y él me apoyaba y me aconsejaba”, relató la amiga de Geni Alves. Asimismo, indicó que la relación siempre fue respetuosa y basada en la confianza. “Nunca se ha confundido la amistad. Siempre me ha respetado y yo también”, afirmó.

Mujer ampayada con Federico Salazar revela que el periodista no le responde los mensajes

Por otro lado, la presunta amiga del periodista sorprendió al contar que, tras la difusión de las imágenes, no ha tenido comunicación reciente con el conductor de ‘América noticias’. Según indicó, le ha enviado mensajes, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.

“No hemos hablado todavía, pero yo voy a esperar de que se comunique conmigo. Yo le he escrito y ya me contestará en su momento”, comentó. A pesar de esta situación, se mostró confiada en que la relación de amistad no se verá afectada.