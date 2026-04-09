Luego de que Federico Salazar y Katia Condos anunciaran el fin de su relación tras 30 años juntos, el presentador de América Televisión fue ampayado días después con Erika Manrique en un departamento de La Molina, dándose un abrazo, según las imágenes de 'Magaly TV: la firme'.

A raíz de ello, surgieron versiones de que el periodista, de 65 años, se habría dado una nueva oportunidad en el amor, pero él terminó descartándolo. Ahora, la mujer reapareció para contar detalles sobre el tipo de vínculo que mantienen: “A él lo amo”, contó a Trome.

Erika Manrique aclara qué relación tiene con Federico Salazar

Erika Manrique aclaró que le tiene un gran aprecio a Federico Salazar y que entre ambos solo existe una amistad de muchos años, incluso desde antes de que el periodista iniciara su relación con Katia Condos. “Mi familia y mi hijo lo conocen. Lo amo como a un hermano, lo conozco antes de Katia y nunca ha existido nada. No soy su ‘paño de lágrimas’, somos superamigos y ni siquiera nos vemos seguido”, detalló a Trome.

Además, contó que retomó comunicación con el presentador de noticias tras la difusión del ampay en su departamento y volvió a descartar cualquier romance. “Sí (hablé), pero yo no tengo nada con él. Lo voy a seguir viendo si él quiere, somos muy buenos amigos. Nunca hemos tenido algo y menos será ahora. Nunca habrá nada porque nuestro amor es como de hermanos”, se sinceró.

Erika Manrique confiesa que tiene pareja

La mujer también sorprendió al afirmar que tiene pareja y que actualmente se encuentra en Europa para reencontrarse con él. “Yo tengo un novio italiano y por eso he viajado a Europa, porque nos vamos a reencontrar”, sostuvo Erika Manrique.

Por otro lado, quiso dejar en claro que no es amiga de Deysi Araujo, ni de ‘La negra petróleo’ ni de ‘Paloma de la guaracha’, como muchos hablaban tras verlas juntas en un cumpleaños. Señaló que únicamente mantiene una buena amistad con la recordada Geni Alves.