Milett Figueroa anunció que ya no es pareja de Marcelo Tinelli, el famoso presentador argentino, tras 3 años de relación. La modelo peruana lo confirmó ante las cámaras de ‘Amor y fuego’, donde aclaró que se encuentra soltera desde el mes de marzo.

Si bien no quiso revelar quién tomó la decisión ni el motivo de la ruptura, la actriz de ‘La Gran Sangre’ pidió mesura y aseguró que no volvería a pronunciarse sobre el tema.

Sin embargo, esa postura cambió al ser invitada al programa de Aldo Miyashiro, donde incluso se animó a dedicarle unas palabras a su ahora exnovio y lo recordó como una etapa bonita en su vida. “Le deseo lo mejor”, señaló la peruana de 33 años.

Milett Figueroa le dedica mensaje a Marcelo Tinelli

Milett Figueroa se presentó en el programa ‘Habla chino’ de Willax, conducido por Aldo Miyashiro, donde habló sobre su faceta como actriz. No obstante, era inevitable que se mencione la relación que mantuvo con Marcelo Tinelli.

La modelo aseguró no estar arrepentida del tiempo que compartió con el productor y dejó en claro que está enfocada en seguir adelante, aunque guardara buenos recuerdos de esa etapa. “No me arrepiento de nada. Todos merecemos entregarnos cuando tenemos la necesidad”, contó en un inicio.

Además, no dudó en enviarle un mensaje positivo a su exnovio, dejando entrever que la separación se dio en buenos términos. “Le deseo lo mejor, pero cuando aparezca el amor, voy a amar con todo mi corazón”, señaló con seriedad.

Milett Figueroa pone punto final a su historia con Marcelo Tinelli

Cuando el conductor Aldo Miyashiro, quien junto a Milett Figueroa forma parte de la serie ‘La Gran Sangre’, intentó conocer más detalles sobre su pasado romance con Marcelo Tinelli, la modelo, a quien se le notó un marcado dejo argentino, prefirió no seguir mencionándolo.

“No deseo seguir hablando del tema. ¿Quieren que evolucione o involucione?”, refirió la actriz en el set de Willax.

Cabe recordar que, semanas atrás, en Argentina los rumores sobre el fin de la relación entre el presentador y Milett eran cada vez más fuertes. Sin embargo, ninguno lo hacía oficial, aparentemente, por el reality ‘Los Tinelli’ de Amazon Prime’, donde ambos forman parte del elenco, ya que comentaron en ese país, que se habría pedido mantener el noviazgo por el bienestar de la producción.