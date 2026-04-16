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Greissy Ortega impacta al revelar que su cuñada Allison Pastor se alejó de ella y explica por qué: “Nadie se puede meter en la relación de nadie”

Exbailarina Greyssi Ortega señaló también que su amistad con Erick Elera terminó y que Allison Pastor dejó de seguirla en redes sociales.

Greyssi Ortega estuvo en el podcast 'Q'Bochinche'. Foto: Composición LR/Instagram
Greyssi Ortega estuvo en el podcast 'Q'Bochinche'. Foto: Composición LR/Instagram

Greissy Ortega reapareció y se presentó en el podcast 'Q' bochinche, conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre. En ese espacio, la exbailarina colombiana reveló que la actual integrante de 'Esto es guerra', Allison Pastor, hermana de su pareja Randol, decidió alejarse de ella y que por esa razón ambas ya no se siguen en redes sociales.

“Nadie se puede meter en la relación de nadie. Yo nunca me he metido con ella, jamás he tenido un altercado con ella”, declaró Greissy, aclarando que, por su parte, no le guarda ningún rencor a su cuñada. Además, cuando se le consultó sobre su vínculo con Erick Elera, esposo de Allisson, sostuvo que ya no mantiene una amistad con él. “Era mi amigo”, se sinceró.

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Greyssi Ortega afirma por qué Allison Pastor decidió distanciarse de ella

Greyssi Ortega, de 32 años y conocida por ser la hermana de Milena Zárate, aseguró que la razón por la que Allison Pastor decidió distanciarse de ella es porque no le agradaría que esté involucrada en escándalos, a raíz de la última pelea que protagonizaron Randol, su actual pareja, e Ítalo Villaseca, su todavía esposo.

“Nosotros nos dejamos de seguir (en redes) hace tiempo. Capaz no le gusta (que estemos en escándalos) Ella me dejó de seguir el día que tú subiste el bochinche entre Ítalo (Villaseca) y Randol (Pastor). Yo no le dije que se peleara. No nos dijo nada, solo nos dejó de seguir”, explicó la exbailarina sobre el motivo por el cual la modelo la eliminó de sus redes sociales.

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Greyssi Ortega anuncia su boda con Randol Pastor y espera que Allison y Erick asistan

Durante otra parte del podcast, Greyssi Ortega expresó su deseo de que Allison Pastor y Erick Elera estén presentes el día en que se case con Randol Pastor. “Por lo menos de mi parte, no tengo ninguna mala onda. Esperemos que el día que llegue mi boda vaya y, si no va, entonces es un problema muy grave”, compartió.

Además, el conductor Samuel Suárez señaló que Alisson Pastor también decidió distanciarse de su hermano Randol, ya que lo dejó de seguir en redes sociales. Según los presentadores de 'Q bochinche', esta situación se debería a que la chica reality no estaría conforme con la relación ni con la futura boda con la exbailarina,

Sobre ello, Greyssi comentó. “La única persona que debe decidir si soy buena para él o no es Randol y si él dice que no más, queda ahí. Yo también me sé valorar. Soy una mujer con valores y virtudes. Si la hermana está incómoda y le da consejos, genial, él me lo va a tener que decir”.

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