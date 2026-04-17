Partidos de hoy, viernes 17 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 17 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con partidos de las mejores ligas del mundo como la Bundesliga, Ligue 1 y Serie A. En el Perú, inicia una nueva jornada en el Torneo Apertura 2026. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La jornada 11 en el campeonato peruano comienza con el enfrentamiento entre Los Chankas ante Atlético Grau. En el fútbol alemán, St. Pauli se verá las caras ante Colonia y en Italia, habrá acción con el partido Inter contra Cagliari. De igual forma, en Argentina, se enfrentan Unión de Santa Fe vs Newell’s.

Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

Los Chankas vs Atlético Grau

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Liga 1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

St. Pauli vs Colonia

Hora: 1.30 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Partidos de Ligue 1 de Francia HOY

Lens vs Toulouse

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

Sassuolo vs Como

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN

Inter vs Cagliari

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

Rio Ave vs AVS

Hora: 2.45 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Copa Confederaciones CAF HOY

Zamalek vs Belouizdad

Hora: 11.00 a. m.

Canal: BeIN Sports

Partidos de la Liga de Turquía HOY

Antalyaspor vs Konyaspor

Hora: 12.00 p. m.

Canal: BeIN Sports

Fenerbahce vs Rizespor

Hora: 12.00 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Argentina HOY

Unión de Santa Fe vs Newell’s

Hora: 6.30 p. m.

Canal: ESPN

Partidos de la Liga de México HOY