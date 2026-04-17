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Deportes

Partidos de hoy, viernes 17 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en el fútbol europeo y en la Liga 1 de Perú con el inicio de la fecha 11 del Torneo Apertura.

Los Chankas, Colonia e Inter de Milán juegan este viernes 17 de abril en sus respectivas ligas. Foto: Bundesliga/Liga 1/Serie A/composición LR
Los Chankas, Colonia e Inter de Milán juegan este viernes 17 de abril en sus respectivas ligas. Foto: Bundesliga/Liga 1/Serie A/composición LR

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este viernes 17 de abril de 2026, continúa la jornada deportiva con partidos de las mejores ligas del mundo como la Bundesliga, Ligue 1 y Serie A. En el Perú, inicia una nueva jornada en el Torneo Apertura 2026. Podrás ver estas competiciones por las señales de canales como ESPN, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus Premium) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

La jornada 11 en el campeonato peruano comienza con el enfrentamiento entre Los Chankas ante Atlético Grau. En el fútbol alemán, St. Pauli se verá las caras ante Colonia y en Italia, habrá acción con el partido Inter contra Cagliari. De igual forma, en Argentina, se enfrentan Unión de Santa Fe vs Newell’s.

PUEDES VER: Facundo Morando sobre su etapa en Alianza Lima y el legado que quiere dejar: "Me gustaría que me recuerden como una persona que trabajó"

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • Los Chankas vs Atlético Grau
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Liga 1 Max

Partidos de la Bundesliga de Alemania HOY

  • St. Pauli vs Colonia
  • Hora: 1.30 p. m.
  • Canal: Disney Plus Premium

Partidos de Ligue 1 de Francia HOY

  • Lens vs Toulouse
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Italia HOY

  • Sassuolo vs Como
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN
  • Inter vs Cagliari
  • Hora: 1.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Portugal HOY

  • Rio Ave vs AVS
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Copa Confederaciones CAF HOY

  • Zamalek vs Belouizdad
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: BeIN Sports

Partidos de la Liga de Turquía HOY

  • Antalyaspor vs Konyaspor
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: BeIN Sports
  • Fenerbahce vs Rizespor
  • Hora: 12.00 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de Argentina HOY

  • Unión de Santa Fe vs Newell’s
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Liga de México HOY

  • San Luis vs Pumas
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Mazatlán vs Querétaro
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: FOX
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