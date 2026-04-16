Tabla de posiciones del Grupo de Sporting Cristal en Copa Libertadores 2026: fixture, resultados y partidos de la fecha 2

Sporting Cristal afrontará un duelo de suma importancia en esta segunda fecha de la Copa Libertadores 2026. Luego de su gran victoria jugando de local por 1-0 ante Cerro Porteño, el elenco celeste deberá enfrentar al poderoso Palmeiras en el Allianz Parque.

El conjunto rimense busca un resultado que lo permita mantenerse en lo más alto del Grupo F de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Zé Ricardo cuentan con 3 puntos al igual que Cerro Porteño, quien venció en su último partido a Junior de Barranquilla.

Tabla de posiciones de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

Cerrando la jornada 2 en la Copa Libertadores, en el Grupo F, Palmeiras y Sporting Cristal se enfrentan en Brasil.

Puesto Equipo PJ PG DG Pts 1 Sporting Cristal (Perú) 1 1 +1 3 2 Cerro Porteño (Paraguay) 2 1 0 3 3 Palmeiras (Brasil) 1 0 0 1 4 Junior (Colombia) 2 0 -1 1

Programación de la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño 1 -0 Junior | 14/04 - 5.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium

-0 Junior | 14/04 - 5.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium Palmeiras vs Sporting Cristal | 16/04 - 5.00 p. m. | ESPN y Disney Plus Premium.

Fixture de Sporting Cristal en la Copa Libertadores

El segundo partido de Sporting Cristal en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será en territorio brasileño ante Palmeiras.