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Katia Condos reaparece con fotos inéditas de su juventud tras separación con Federico Salazar: “Que lindo sería”

La actriz de 57 años compartió imágenes de hace más de 30 años junto a un nostálgico mensaje, en medio de su separación con el periodiista Federico Salazar.

Katia Condos sorprendió con imágenes inéditas de hace más de 30 años. Foto: composición LR/Instagram
Katia Condos sorprendió con imágenes inéditas de hace más de 30 años. Foto: composición LR/Instagram

Katia Condos compartió una serie de imágenes inéditas de su juventud, de hace más de 30 años, en medio de su reciente separación con el periodista Federico Salazar. A través de su cuenta de Instagram, la actriz de 57 años compartió fotografías de cuando fue portada de revistas y de sus personajes en series de televisión, como en 'Carita de atún', las cuales no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

“Qué lindo sería poder estar en los 90s compartiendo depa con mi ‘Pocha’ adorada de concierto en concierto y (copa) en (copa)”, escribió la integrante de ‘Planchando el despecho’. La publicación generó reacciones, no solo por el recuerdo, sino también por el contexto personal que atraviesa actualmente.

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Katia Condos revive recuerdos con emotivas imágenes de hace más de 30 años

Las imágenes compartidas por Katia Condos muestran momentos de su juventud junto a su amiga ‘Pocha’, a quien consideraba parte de su familia. En su publicación, la actriz dejó entrever cuánto extraña esa época, resaltando especialmente la compañía y los recuerdos vividos.

Usuarios destacaron la belleza de la artista, señalando que “sigues igual de linda”, mientras que diversas figuras del espectáculo también se hicieron presentes en los comentarios. Entre ellas, Mávila Huertas, Rebeca Escribens y Ale Fuller, quienes le dejaron mensajes de apoyo y cariño.

La mención a ‘Pocha’ también tiene un significado especial. En una entrevista previa, la aún esposa del periodista reveló que su amiga falleció hace un año, lo que representó una pérdida muy dolorosa para ella. “Yo tenía esta hermana de mi vida: mi ‘Pocha’. Se fue hace un año”, confesó. Asimismo, agregó: “Fue muy duro para mí porque era mi hermana, mi alma gemela, digamos, de amistad”.

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Federico Salazar aclara que Erika Manrique solo es su amiga

El presentador de noticias también ha estado en el centro de la atención mediática luego de ser captado en el departamento de una mujer, lo que generó rumores sobre su vida personal tras la separación con la actriz. Sin embargo, el periodista fue enfático en desmentir cualquier vínculo sentimental.

Según explicó, su encuentro con Erika Manrique, la mujer con quien fue captado abrazado en un departamento, fue únicamente de carácter amistoso. “Estoy como un monje. Es una amiga, no hay nada”, declaró y aseguró que la reunión se realizó en ese espacio precisamente para evitar malentendidos. “Por eso fue en su casa y no en un restaurante, para que no la vayan a involucrar”, indicó.

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