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Federico Salazar confiesa que buscó "apoyo emocional" en su amiga Erika Manrique tras ampay abrazándose: "Es mi confidente"

¡Lo contó todo! Federico Salazar no calló más y reveló la relación que mantiene con Erika Manrique, mujer con la que fue ampayado en la casa de ella dándose muestras de cariño.

Federico Salazar descartó una relación con Erika Manrique tras ampay juntos. Foto: Composición LR/Captura/Willax
Federico Salazar descartó una relación con Erika Manrique tras ampay juntos. Foto: Composición LR/Captura/Willax

Han pasado varios días desde el ampay de Federico Salazar abrazando a su amiga Erika Manrique tras el final de su matrimonio con Katia Condos. Diversas versiones se han tejido a raíz de las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina, sin embargo, fue la propia mujer quien descartó tajantemente algún tipo de romance con el periodista de América Televisión. La palabra del presentador de televisión era una de las más esperadas y decidió contestar de todo para ‘Amor y fuego’.

En declaraciones para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Federico reveló que la relación que mantiene con Manrique es netamente amical y que incluso no se ven muy seguido. Sin embargo, aseguró que tras su ruptura con su esposa, buscó apoyo emocional en ella y la destacó como una “confidente”.

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Federico Salazar revela que Erika Manrique es solo su amiga

El periodista de ‘Primera edición’ se refirió a las imágenes comprometedoras que reveló el programa ‘Magaly TV, la firme’ hace unos días. Para Federico Salazar, el público es libre de darle la interpretación que deseen, pero, señaló que está seguro del vínculo que tiene con Erika Manrique.

“Que interpreten lo que quieran. Yo estoy seguro de lo que hago y lo que soy. No tengo problema con eso”, señaló Salazar.

Asimismo, destacó que Erika Manrique haya declarado que ambos son solo amigos y recordó que su amistad con ella viene desde hace más de 30 años, incluso antes de que iniciara su relación con Katia Condos.

“Claro, ella ya lo dijo, ya lo corrigió. Lo que hubo es una amistad de muchos años, una amistad de esas que te encuentras o te hablas con la persona de vez en cuando. Nos conocemos hace más de 30 años, la conoce a ella desde antes que Katia (Condos)”, expresó.

PUEDES VER: Erika Manrique, mujer ampayada con Federico Salazar, habría tenido affaire con joven solo 2 días antes de imágenes con periodista

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Federico Salazar califica a Erika Manrique como su “apoyo emocional”

En otra parte de la entrevista, Federico Salazar señaló que, pese a las pocas ocasiones en las que se ha visto con Erika Manrique, la considera una amiga cercana y, en el momento en que anunció su separación de Katia Condos, buscó en ella un refugio.

“Sí es cercana, confidente eventualmente, porque nos hemos visto en épocas y hay otras donde no nos hemos visto. Pero, sí, obviamente en el tema de la separación es un tema que no es fácil y uno busca consejos o apoyo emocional”, indicó el periodista.

“Yo no pretendo que la gente entiende eso porque es mi mundo, es mi vida”, sentenció Salazar, haciendo caso a las críticas o los dichos por diversos usuarios en redes sociales.

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