Facundo Morando también es el entrenador principal de la selección femenina de Argentina. Foto: composición LR/YouTube de Paulo Manzo

Facundo Morando también es el entrenador principal de la selección femenina de Argentina. Foto: composición LR/YouTube de Paulo Manzo

El argentino Facundo Morando es uno de los artífices del gran momento que afronta Alianza Lima. La llegada del entrenador trajo consigo buenos resultados y en pocos días tendrá la opción de jugar una nueva final de la Liga Peruana de Vóley, en la que buscarán mantener la ilusión del tricampeonato.

En la previa del primer partido contra la Universidad San Martín, el estratega hizo un balance sobre su etapa en la institución victoriana.

Facundo Morando sobre su etapa en Alianza Lima

En un primer momento, Morando remarcó que le gustaría ser recordado por el trabajo que realizó para desarrollar el vóley en el club blanquiazul.

“Me gustaría que se me recuerde como una persona que trabajó, que se ocupó de su equipo, sus jugadoras, su staff (…)”, sostuvo en el podcast de Paulo Manzo.

En ese sentido, el argentino indicó que, desde su arribo a Alianza Lima, intentó cambiar algunos aspectos relacionados a la improvisación.

“Nosotros tenemos que buscar la excelencia. No podemos ir detrás del problema, tenemos que anticiparnos al problema. ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto; bueno, ¿cómo lo solucionamos? Pasó esto, ‘no, es terrible’. Bueno, el problema está, ahora busquemos la solución. No improvisar, no llegar sobre la hora; bueno, esto se hace de otra manera. Nosotros intentamos darle ese marco y hoy lo logramos”, agregó.

El legado de Facundo Morando en Alianza Lima

Al ser consultado sobre su legado en Alianza, el técnico señaló que, con la ayuda de Cenaida Uribe, lograron potenciar distintas áreas del vóley y profesionalizar más el trabajo.

“Alianza Lima tiene, en el vóley femenino, un staff que todos los entrenamientos tiene cinco entrenadores, un preparador físico, un fisioterapista, un scoutman, una psicóloga deportiva, un team manager y una jefa de equipo. Toda esa gente está el 99% de los entrenamientos, como puede pasar en un equipo de fútbol profesional. Eso nos lo propusimos con Cenaida (Uribe) y hoy lo logramos. La idea es dejar eso, que eso siga, y que, el día que yo no esté, siga con otra persona y que las personas no sean indispensables”, concluyó.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín la final de vóley?

La primera final de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 19 de abril en el Poliderportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.