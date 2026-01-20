La exvedette Deysi Araujo, anunció su decisión de poner en venta su departamento en San Isidro, luego de denunciar públicamente actos reiterados de discriminación y restricciones impuestas por los residentes del edificio donde vive. La bailarina, madre de un menor, indicó que la situación ha llegado a un punto insostenible, afectando tanto su tranquilidad como la de su hijo.

En declaraciones al diario Trome, la artista afirmó estar al día con sus pagos, incluyendo una cuota mensual de 600 soles por mantenimiento, pero aun así, se le prohíbe el uso de espacios comunes como la piscina, el gimnasio y las áreas deportivas. “Estoy sufriendo de injusticias, colmaron mi paciencia”, expresó con firmeza.

Deysi Araujo anuncia que se mudará de su departamento en San Isidro

La popular Deysi Araujo explicó que compró su departamento en San Isidro con ilusión, pero que los constantes conflictos con los vecinos la llevaron a tomar una drástica decisión. “No me gustan los conflictos, así que mejor vendo mi departamento”, enfatizó. Esta decisión responde al hartazgo acumulado por una convivencia que calificó como hostil y discriminatoria.

“Soy propietaria y estoy al día en todos mis pagos, pero aun así me impiden usar las áreas comunes. Mi hijo quiso entrar a la piscina y no lo dejaron, tampoco puede jugar ni entrar al gimnasio. Hasta me han prohibido sentarme en la sala de espera del edificio”, denunció la vedette.

Deysi Araujo revela malos tratos por parte de sus vecinos

El conflicto se intensificó tras un antecedente legal dentro del edificio. Según relató Deysi Araujo, años atrás un propietario demandó a la junta directiva y ganó el juicio, lo que generó una deuda que los actuales vecinos decidieron repartir entre todos los propietarios. Sin embargo, ella se negó a asumir el monto, argumentando que no formaba parte de esa deuda, ya que es propietaria reciente.

“Les dije que no estoy de acuerdo porque soy nueva y esa deuda no me pertenece. Desde entonces me han discriminado más. Me prohíben el acceso a todo”, declaró la también influencer, señalando que su abogado ya está tomando las medidas legales correspondientes. Araujo insistió en que lo que vive no es justo y que continuará defendiendo sus derechos como propietaria.