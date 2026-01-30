Deysi Araujo enfrenta un momento complicado al enfrentarse a sus vecinos, quienes le prohíben el ingreso a zonas comunes del edificio donde vive. Recientemente, la exvedette recibió una carta notarial en la que le especifican que tiene una deuda por mantenimiento, situación que la actriz cómica calificó como injusta e ilegal, asegurando que siempre ha cumplido con sus pagos de 600 soles mensuales.

A través de sus historias de Instagram, la exvedette mostró el documento y expresó su indignación por la medida tomada en su contra. “Buenos días, miren lo que me ha llegado. ¿Qué es? Ni yo lo entiendo. Una carta notarial prohibiéndome el ingreso a cualquier área común de mi edificio donde yo vivo”, manifestó afectada.

TE RECOMENDAMOS ¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

Deysi Araujo se muestra indignada tras recibir carta notarial de sus vecinos por deuda

Según explicó Deysi Araujo, la carta notarial indica que la restricción se debe a una deuda adicional contemplada en el reglamento interno del edificio. Sin embargo, la también actriz cómica negó deber dinero y aseguró que desde que se mudó paga puntualmente el mantenimiento mensual de su departamento en San Isidro.

“Quiero indicarles que desde el día 1 que he pisado este departamento, pago puntual el mantenimiento de 600 soles mensuales. No tengo deudas”, sostuvo. La situación, lejos de resolverse, le ha generado tristeza e impotencia. “Esto me hace sentir mal, me hace sentir triste. Me hace sentir indignada”, agregó.

¿Deysi Araujo se mudará de su departamento tras enfrentamiento con sus vecinos?

En medio del conflicto vecinal, Deysi Araujo confesó que esta situación la ha llevado a considerar seriamente la posibilidad de vender su departamento en San Isidro. En una entrevista previa con Trome, señaló que no se siente cómoda viviendo en un lugar donde, pese a ser propietaria y estar al día en sus pagos, no puede usar las zonas comunes.

“No me gustan los conflictos, así que mejor vendo mi departamento”, expresó. La artista también denunció que las restricciones no solo la afectan a ella, sino también a su familia. “Mi hijo quiso entrar a la piscina y no lo dejaron; tampoco puede jugar ni entrar al gimnasio. Hasta me han prohibido sentarme en la sala de espera del edificio”, detalló.