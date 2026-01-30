HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Sigue en VIVO 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Represalias políticas y elecciones | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Deysi Araujo indignada tras recibir carta notarial de sus vecinos que le prohíbe usar áreas comunes por deuda: "Ni yo lo entiendo"

En la carta notarial, los vecinos de la actriz cómica le restringen el acceso a áreas comunes por una supuesta deuda adicional que ella niega.

Deysi Araujo aseguró que paga puntualmente los servicios de mantenimiento tras carta notarial de sus vecinos. Foto: composición LR/Instagram
Deysi Araujo aseguró que paga puntualmente los servicios de mantenimiento tras carta notarial de sus vecinos. Foto: composición LR/Instagram

Deysi Araujo enfrenta un momento complicado al enfrentarse a sus vecinos, quienes le prohíben el ingreso a zonas comunes del edificio donde vive. Recientemente, la exvedette recibió una carta notarial en la que le especifican que tiene una deuda por mantenimiento, situación que la actriz cómica calificó como injusta e ilegal, asegurando que siempre ha cumplido con sus pagos de 600 soles mensuales.

A través de sus historias de Instagram, la exvedette mostró el documento y expresó su indignación por la medida tomada en su contra. “Buenos días, miren lo que me ha llegado. ¿Qué es? Ni yo lo entiendo. Una carta notarial prohibiéndome el ingreso a cualquier área común de mi edificio donde yo vivo”, manifestó afectada.

TE RECOMENDAMOS

¿CÓMO AMA CADA SIGNO Y POR QUÉ REPETIMOS PATRONES? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y MURIEL VALDIVIA

PUEDES VER: Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: 'Colmaron mi paciencia'

lr.pe

Deysi Araujo se muestra indignada tras recibir carta notarial de sus vecinos por deuda

Según explicó Deysi Araujo, la carta notarial indica que la restricción se debe a una deuda adicional contemplada en el reglamento interno del edificio. Sin embargo, la también actriz cómica negó deber dinero y aseguró que desde que se mudó paga puntualmente el mantenimiento mensual de su departamento en San Isidro.

“Quiero indicarles que desde el día 1 que he pisado este departamento, pago puntual el mantenimiento de 600 soles mensuales. No tengo deudas”, sostuvo. La situación, lejos de resolverse, le ha generado tristeza e impotencia. “Esto me hace sentir mal, me hace sentir triste. Me hace sentir indignada”, agregó.

PUEDES VER: Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

lr.pe

¿Deysi Araujo se mudará de su departamento tras enfrentamiento con sus vecinos?

En medio del conflicto vecinal, Deysi Araujo confesó que esta situación la ha llevado a considerar seriamente la posibilidad de vender su departamento en San Isidro. En una entrevista previa con Trome, señaló que no se siente cómoda viviendo en un lugar donde, pese a ser propietaria y estar al día en sus pagos, no puede usar las zonas comunes.

“No me gustan los conflictos, así que mejor vendo mi departamento”, expresó. La artista también denunció que las restricciones no solo la afectan a ella, sino también a su familia. “Mi hijo quiso entrar a la piscina y no lo dejaron; tampoco puede jugar ni entrar al gimnasio. Hasta me han prohibido sentarme en la sala de espera del edificio”, detalló.

Notas relacionadas
Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

LEER MÁS
Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

Deisy Araujo denuncia que vecinos de su departamento le prohíben usar las áreas comunes: “Pago S/600 de mantenimiento”

LEER MÁS
Deysi Araujo confiesa que se convirtió en abuela, pero sorprende al exponer su reacción: "Lloré mucho, me chocó"

Deysi Araujo confiesa que se convirtió en abuela, pero sorprende al exponer su reacción: "Lloré mucho, me chocó"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

Melissa Klug pierde juicio contra Jefferson Farfán y deberá pagarle $300.000 por incumplir acuerdo

LEER MÁS
Tenchy Ugaz advierte a Christian Cueva tras vincularlo con Pamela López: “Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”

Tenchy Ugaz advierte a Christian Cueva tras vincularlo con Pamela López: “Si me vuelve a mencionar le mandaré su carta notarial”

LEER MÁS
Allison Pastor denuncia robo de prendas de su negocio por presunto trabajador de Rappi: "Se desapareció con los vestidos"

Allison Pastor denuncia robo de prendas de su negocio por presunto trabajador de Rappi: "Se desapareció con los vestidos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Año Nuevo Chino 2026: descubre cuándo comienza el Año del Caballo y su significado

Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Presentación de Mano Menezes como nuevo DT de la selección peruana EN VIVO: técnico brasileño ya está en Lima

Espectáculos

Michelle Axelander advierte a Sirena Ortiz ante posible ingreso a 'Esto es guerra' con Gabriel Meneses: "No, (luego) se lesionan"

Xiomy Kanashiro reacciona a video viral en el que Jefferson Farfán la apoya vendiendo ropa: "Como lo amo"

Fiorella Cayo defiende el talento de sus hijos, Facundo y Mateo, y revela cómo firmaron con disquera de Bad Bunny: "No son improvisados"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

PJ ordena levantar secreto bancario de José Luna Gálvez por nexos con red de Luis Castañeda Lossio

Contraloría de Colombia reporta que la compra de 17 cazas suecos Gripen fue la mejor elección

Roberto Chiabra: "Pena de muerte es una medida populista que no se va a cumplir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025