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Hijo de Eva Ayllón habría terminado con Mónica Torres tras cuatro años juntos: actriz expuso su preocupación

Los compañeros de Mónica Torres en 'La granja VIP', entre ellos Pamela López y Gabriela Herrera, le mostraron su respaldo a la actriz ante la angustia que atraviesa por la posibilidad de que su relación con Carlos Ayllón haya llegado a su fin.

Mónica Torres y Carlos Ayllón tienen 55 y 40 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.
Mónica Torres y Carlos Ayllón tienen 55 y 40 años respectivamente. Foto: Composición LR/Instagram.
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Mónica Torres expuso su preocupación durante la transmisión del 24/7 de 'La granja VIP' al deslizar que su relación con el músico Carlos Ayllón, hijo de la cantante Eva Ayllón, habría llegado a su fin tras cuatro años juntos.

La actriz compartió sus dudas con sus compañeros del reality, quienes llevan cerca de tres meses aislados del mundo exterior. Ante esto, Pamela López, Gabriela Herrera y Paul Michael, integrantes del Team Reales, hicieron un llamado al artista para que se pronuncie y le demuestre a Mónica que su relación no ha terminado.

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Mónica Torres revela que Carlos Ayllón no le ha enviado ninguna señal de apoyo

La preocupación de Mónica Torres sobre una posible ruptura con Carlos Ayllón surge debido a que, según comentó, el músico no le ha enviado ninguna señal de apoyo desde hace varias semanas. Además, al revisar las redes sociales del hijo de Eva Ayllón, tampoco ha compartido algún mensaje a favor de ella cuando la actriz estuvo en sentencia recientemente dentro del reality.

Por esa razón, Torres no ocultó su angustia y, durante una conversación con Cri Cri, uno de los integrantes del reality, confesó que ambos están próximos a celebrar un nuevo aniversario de relación. Sin embargo, aseguró que nunca imaginó que tendría que pasar esa fecha especial dentro de 'La granja VIP', lejos de su pareja y con dudas sobre el futuro de su romance.

“No había dimensionado que nuestro aniversario lo iba a pasar acá, he pasado acá su cumpleaños, el Día de la Madre, ahora nuestro aniversario. Qué horrible no saber nada, tenemos cuatro años”, señaló preocupada.

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Integrantes de 'La granja VIP' le dan su apoyo a Mónica Torres

Mónica Torres también realizó un pedido especial a la producción de 'La granja VIP'. La actriz señaló su deseo de que Carlos Ayllón pueda visitarla dentro del reality para despejar cualquier duda y confirmar que todo marcha bien entre ambos. Mientras tanto, sus compañeros del programa intentaron tranquilizarla y le pidieron al músico que reaccione.

“Necesito visita de Carlos”, “Carlos, esta mujer está enloqueciendo, mándale una avioneta, una señal de humo, algo que le diga que estás vivo, que la relación no se ha acabado. Ella dijo eso: “Quiero saber de Carlos, capaz ahorita salgo y me ha terminado””, dijo Pamela López.

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