Es falso que se haya pintado este mural en contra de Juntos por el Perú en Puno: imagen original fue alterada con IA

LO FALSO:

En Puno, recientemente se ha pintado un mural con mensajes en contra del partido político Juntos por el Perú.

LO VERDADERO:

No se encontraron registros adicionales que confirmaran la existencia del mural, como fotografías o videos desde otros ángulos.

Las herramientas de detección de inteligencia artificial Hive Moderation, Sightengine y SynthID concluyeron con una probabilidad superior al 99% de que el material había sido manipulado digitalmente.

Una búsqueda inversa en Google permitió identificar la fotografía original del mural, tomada en Puno y publicada por un medio local el 20 de julio de 2021. Esta no contenía mensajes contra Juntos por el Perú, sino representaciones culturales vinculadas al Bicentenario de la Independencia del Perú.

Además, medios como La República informaron sobre su elaboración días después.

En el contexto de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se difundió en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba un mural pintado por pobladores de Puno con la frase “No al terrorismo de JP” y símbolos asociados a Juntos por el Perú. La publicación fue compartida como una muestra del presunto rechazo de la población puneña hacia la candidatura de Sánchez.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Narrativa atribuida a la imagen viral. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Dado que no se presentan registros adicionales que respalden la autenticidad del material, como imágenes o videos tomados desde otros ángulos, o publicaciones de medios locales, el material fue analizado con herramientas de detección de inteligencia artificial. Hive Moderation concluyó que existe una probabilidad superior al 99,8% de que este haya sido creado con IA.

Análisis de la imagen con Hive Moderation. Foto: Hive Moderation

Sightengine, por su parte, estimó más de un 99%.

Análisis de la imagen con Sightengine. Foto: Sightengine

Finalmente, SynthID indicó que la imagen habría sido generada o modificada en gran medida con herramientas de IA de Google.

Análisis técnico de la imagen con SynthID. Foto: SynthID

Tras confirmar que se trataba de una imagen manipulada, se realizó una búsqueda inversa en Google para rastrear su origen. Esta permitió identificar la fotografía original, publicada por el medio puneño ‘Lo veo.com’ el 20 de julio de 2021.

Búsqueda inversa de la imagen en Google. Foto: Facebook / Google

Resultados de la búsqueda inversa. Foto: Facebook

Fotografía original. Foto: Facebook

Comparación entre la fotografía viral y la original. Foto: Composición LR

La imagen original formaba parte de una recopilación de murales ubicados en la región de Puno, los cuales estaban relacionados con expresiones culturales, tradiciones locales y elementos representativos del Perú. Ninguno de ellos contenía mensajes políticos ni referencias a partidos. Entre sus representaciones figuraban la festividad de la Virgen de la Candelaria, personajes históricos como Manco Cápac, Mama Ocllo, Pedro Vilca Apaza y José de San Martín, así como elementos de la flora y fauna puneña.

Incluso medios como La República informaron en julio de 2021 sobre la elaboración de esta obra artística, ubicada en el óvalo de Yanamayo y con motivo del Bicentenario de la Independencia del Perú. Según el reportaje, el mural fue realizado por artistas locales con apoyo de la Municipalidad Provincial de Puno y tenía como objetivo resaltar la identidad cultural de la región.

Nota elaborada por La República vinculada a la imagen original. Foto: La República

Por tanto, es falsa la afirmación de que recientemente se haya pintado en Puno un mural con mensajes en contra de Juntos por el Perú. La evidencia presentada en párrafos anteriores muestra que la imagen se trató de una manipulación digital y que el mural original no estaba vinculado a temas políticos.

Conclusión

En el contexto de la segunda vuelta electoral, se viralizó en redes sociales una imagen que supuestamente mostraba un mural en Puno con mensajes en contra de Juntos por el Perú. Sin embargo, tras un análisis con las herramientas de detección de IA Hive Moderation, Sightengine y SynthID, se concluyó que se trataba de contenido falso.

Tras ello, se realizó una búsqueda inversa que permitió encontrar la fotografía original, publicada en julio de 2021 por el medio puneño ‘Lo veo.com’, en el que se observa un mural realizado por el Bicentenario de la Independencia del Perú y dedicado a representar expresiones culturales, personajes históricos y elementos emblemáticos de la región, sin mensajes políticos ni referencias partidarias.