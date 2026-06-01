Corte de Sullana realizó ceremonia de reconocimiento a servidora Manuela Esperanza Vegas Gomez

Reconocimientos por su trayectoria fueron entregados por la Corte y el Sindicato de Trabajadores, evidenciando su huella en el sistema judicial desde 1975. Fuente: difusión.

Reconocimientos por su trayectoria fueron entregados por la Corte y el Sindicato de Trabajadores, evidenciando su huella en el sistema judicial desde 1975. Fuente: difusión.

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Tras más de 31 años de servicio al Poder Judicial, la servidora judicial Manuela Esperanza Vegas Gómez cesó en sus funciones como secretaria judicial del Juzgado de Paz Letrado de Sullana.

Durante la ceremonia de cese, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, destacó la identificación y compromiso de la servidora judicial en el desempeño de sus labores jurisdiccionales.

De otro lado, la Presidencia de la Corte y el Sindicato de Trabajadores le otorgaron reconocimientos por su destacada trayectoria institucional. Asimismo, el juez del Juzgado de Paz Letrado de Sullana, Jesús Nole Lupu, expresó su agradecimiento por el trabajo y dedicación demostrados durante los años de servicio.

Cabe precisar que la servidora judicial Esperanza Vegas Gómez inició sus labores en 1975 como escribana y, en 1988, ingresó al Poder Judicial. En el año 2004 fue reincorporada al Tercer Juzgado Penal de Sullana y posteriormente fue rotada al Juzgado de Familia, culminando su trayectoria laboral en el Juzgado de Paz Letrado de Sullana.