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Judicialidad

Juzgado Itinerante de Sullana recibe once demandas de alimentos y rectificación de partidas en sector rural de Cieneguillo Centro

La Corte Superior de Justicia de Sullana realizó la Jornada de Justicia Itinerante en la institución educativa 'Villa María', brindando acceso a la justicia a personas en situación de vulnerabilidad.

Durante el evento, los habitantes de Cieneguillo Centro recibieron orientación sobre trámites judiciales y presentaron once demandas. Fuente: difusión.
Durante el evento, los habitantes de Cieneguillo Centro recibieron orientación sobre trámites judiciales y presentaron once demandas. Fuente: difusión.
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Con la finalidad de acercar el servicio de impartición de justicia de las poblaciones vulnerables, la Corte Superior de Justicia de Sullana a través de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia llevó a cabo este viernes 29 de mayo, la Jornada de Justicia Itinerante en la institución educativa “Villa María” del Centro Poblado de Cieneguillo Centro.

Durante la jornada los pobladores, recibieron orientación sobre la tramitación de sus procesos judiciales, así como presentaron demandas de alimentos, rectificación de partidas; las mismas que fueron ingresadas en línea por el asistente Carlos Eduardo Carmen Toro, al Juzgado de Paz Letrado a cargo de la jueza Claudia Gutiérrez.

Tras coordinaciones con la DEMUNA de la municipalidad provincial de Sullana y la difusión de este servicio gratuito por parte del poder judicial a las madres de familia del centro educativo “Villa María”, así como las juntas vecinales de los sectores aledaños, un total de once demandas, diez de procesos de alimentos y una de rectificación de partidas ingresó el Juzgado Itinerante al Sistema Integrado Judicial (SIJ).

Cabe destacar la participación de la Defensora Pública, Cinthia Navarro, quien tuvo a cargo la elaboración de las demandas, y además será quien asuma la defensa de las demandantes en dichos procesos judiciales, luego que el juzgado fije en el lapso de un mes las audiencias únicas que permitirán luego de notificar a la parte demandas, emitir sentencia y fijar una pensión alimenticia, beneficiando a niñas, niñas y adolescentes.

La actividad es promovida por la Comisión de Acceso a la Justicia, y para el viernes 28 de junio se tiene programado la ejecución de una jornada de Justicia en el distrito altoandino de Sapillica, provincia de Ayabaca.

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