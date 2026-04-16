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Magaly Medina se confiesa tras escándalo de Reimond Manco: “Me comí el cuento de un hombre renovado”

La conductora admitió que creyó en el cambio del ex ‘Jotita’, luego de que salieran a la luz conversaciones y testimonios que lo vinculan con una seguidora y otras mujeres.

El exfutbolista acudió al set de Magaly Medina y aceptó su error. Foto: Composición LR
El exfutbolista acudió al set de Magaly Medina y aceptó su error. Foto: Composición LR

Reimond Manco se encuentra en el ojo público luego de que una mujer identificada como Maydiel, quien era su seguidora, presentara en Magaly TV La Firme conversaciones, fotografías y videos que, según su versión, habrían intercambiado durante varios meses.

Tras la emisión del informe, Manco realizó una transmisión en vivo junto a la propia Maydiel para pronunciarse sobre lo ocurrido y responder a las críticas surgidas tras la difusión del material. Al respecto, fue la propia Magaly quien decidió referirse al caso en su programa.

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Magaly se pronuncia tras chats comprometedores entre Reimond y su fan

Durante su programa, la “urraca” se refirió al live que el exfutbolista realizó junto a la mujer que difundió las conversaciones horas después de emitirse la nota y aseguró que, en un primer momento, llegó a creer en sus explicaciones.

“Él inútilmente intentó explicar en un live con la chica que mostró sus conversaciones y videos que intercambiaban a escondidas de la esposa. De verdad, yo veía cómo se expresaba Reimond Manco y, en un momento, hasta yo le creí lo que estaba diciendo porque era más palabreador, florero”, comentó.

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En ese sentido, Medina admitió públicamente que pensó que el ex ‘Jotita’ había cambiado su comportamiento y que se encontraba enfocado en su familia y su trabajo, ya que antes de lo ocurrido se mostraba como una persona distinta a la que era recordado anteriormente por los escándalos que protagonizaba.

“Yo me comí el cuento de un Reimond Manco nuevo, cambiado, renovado, buen padre y esposo, hombre trabajador. Yo me comí el cuento y lo confieso públicamente. […] Creí que este hombre había dado un vuelco a su vida y que había encontrado en su hogar una razón para cambiar todo y desechar lo malo”, expresó.

Magaly revela haber recibido información similar sobre otras mujeres

Por otro lado, la conductora también reveló que anteriormente su equipo había recibido información similar relacionada con el exjugador y otras mujeres. Según explicó, el año pasado conversaron con una de estas personas, pero finalmente decidió no continuar con la denuncia.

“Logramos hablar con dos personas; al final, se tiró para atrás y dijo que no lo iba a hacer. El año pasado nosotros habíamos tenido a otra mujer que nos había dado más o menos la misma información, pero que finalmente dijo que no y ahí quedó. Hasta que ahora apareció todo esto de golpe. […] Mientras nadie lo veía, él tenía este tipo de comportamiento nada adecuado. Además, a otras les ofrecía reunirse en un hotel”, señaló.

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