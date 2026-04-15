La controversia en torno a Reimond Manco sumó un nuevo episodio luego de que Maydiel, señalada como amiga del exjugador, se retractara públicamente de las acusaciones que ella misma había impulsado. La joven decidió pronunciarse durante una transmisión en vivo junto al exfutbolista, donde ofreció disculpas y reconoció que actuó impulsada por la ira.

El caso había cobrado notoriedad tras la difusión de un reportaje en 'Magaly TV, la firme', donde se expusieron conversaciones privadas y presunto material íntimo. Sin embargo, la aparición conjunta de ambos protagonistas cambió el rumbo de la historia y abrió cuestionamientos sobre la difusión del contenido.

Mujer le pide disculpas públicas a Reimond Manco tras mostrar mensajes comprometedores

Durante la transmisión en vivo, Maydiel, identificada como amiga del exfutbolista, admitió que intentó detener la emisión del reportaje antes de que saliera al aire. Según explicó, contactó a distintos miembros de la producción para retirar su autorización, argumentando que había reconsiderado su decisión inicial tras el impacto personal y familiar que podría generar.

“Fui clara en que no deseaba que se emita nada de lo que envié hace dos meses, ni la entrevista. Reaccioné y mi familia también se enteró”, sostuvo la joven, quien aseguró haber solicitado expresamente que el material no fuera difundido.

En ese mismo espacio, ofreció disculpas directas a Reimond Manco: “Te pido perdón porque me excedí, me dejé llevar por la cólera. Es de humanos reconocer errores”. Sus declaraciones evidenciaron un cambio de postura frente a lo que inicialmente presentó como una denuncia pública.

Por su parte, Manco también se pronunció y asumió responsabilidad parcial por su comportamiento, señalando que debió manejar la situación de manera distinta. El exdeportista remarcó que el caso afectó a personas cercanas y cuestionó que no se consideraran las consecuencias antes de emitir el reportaje.

Maydiel había acusado a Reimond Manco de mandarle fotos y mensajes comprometedores

El origen de la polémica se remonta a un informe difundido por 'Magaly TV, la firme', donde Maydiel aseguró que mantenía conversaciones de carácter íntimo con Reimond Manco mientras él sostenía una relación matrimonial con Lilia Moretti, con quien lleva más de diez años.

Según su versión inicial, el contacto comenzó en octubre de 2025 a través de TikTok, evolucionando rápidamente hacia intercambios más personales. La joven afirmó que el exfutbolista le enviaba mensajes en horarios nocturnos e incluso solicitaba contenido privado. “Él cortaba live en TikTok a las 2.00 a. m. y a esa hora me escribía. Sí, me solicitaba (imágenes suyas)”, señaló.

“Él sabe que hay varias chicas que sí han caído porque conozco a las chicas y porque él sabe que yo sé. La verdad es que ya me cansé de guardar el ‘secretito’. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo perro de antes”, sentenció Maydiel, amiga de Reimond Manco.