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Esposa de Reimond Manco comparte sensible mensaje tras terminar su relación con exfutbolista: "Mujer firme y valiente"

Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, decidió dar por finalizado su matrimonio con el exjugador tras mostrarse chats y fotos comprometedoras entre él y una de sus amigas. Tras esto, mandó un emotivo post en redes.

Lilia Moretti y Reimond Manco llevaban varios años de casados. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Lilia Moretti y Reimond Manco llevaban varios años de casados. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

El miércoles 15 de abril, el exfutbolista Reimond Manco sorprendió al anunciar el fin de su relación con Lilia Moretti, su esposa durante los últimos diez años. La separación se produce luego de la filtración de una serie de chats comprometedores con una joven identificada como Maydiel, los cuales fueron difundidos la noche del martes en 'Magaly TV, la firme', generando gran revuelo en el ámbito mediático.

Tras hacerse pública la ruptura, Lilia Moretti utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un mensaje cargado de nostalgia y fortaleza, dejando entrever cómo atraviesa este difícil momento personal. En su publicación, la aún esposa del exjugador de Alianza Lima se describió como una “mujer firme y valiente” y destacó que sus cuatro hijos se han convertido en su principal motor para seguir adelante en medio de la adversidad.

Esposa de Reimond Manco reaparece en redes tras final de su relación.

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Esposa de Reimond Manco postea emotivo mensaje en redes

En medio de la polémica generada por el fin de su relación con Reimond Manco, Lilia Moretti reapareció en redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido. A través de su cuenta oficial de Instagram, la aún esposa del exfutbolista dejó ver su fortaleza emocional y la manera en que viene enfrentando este complejo episodio personal.

“Aquí sigo, firme, valiente y de pie. Mujer que transforma el cansancio en fuerza y los problemas en aprendizaje”, escribió en una de sus publicaciones, reflejando una postura resiliente frente a la adversidad.

En otra parte del mensaje, Moretti puso énfasis en el papel fundamental de sus hijos en este proceso: “Cuatro hijos, mil motivos y un corazón que nunca se apaga. Cuando la vida aprieta, yo aprieto más fuerte”, dejando en claro que su familia es su principal sostén en medio de la difícil situación.

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Reimond Manco anuncia el fin de su relación con su esposa

Por su parte, Reimond Manco también recurrió a sus redes sociales para confirmar públicamente el fin de su matrimonio con Lilia Moretti. A través de su cuenta de Instagram, el exfutbolista expresó su pesar por la situación y reveló que la decisión de poner fin a la relación fue tomada por su aún esposa, luego de la polémica generada por la difusión de los chats comprometedores con una seguidora.

“Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación”, inicia el mensaje de Manco, evidenciando el duro momento personal que atraviesa tras la ruptura.

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